王建煊／王老先生講故事之380：為大老闆的兒子證婚

一位大老闆娶媳婦，請我去證婚，在婚禮上父親用一個玻璃盒子，裡面放了一雙自己穿過多年的球鞋，當眾送給兒子，並與孩子來個大擁抱，場面感人。

結婚禮物：一雙破球鞋

父親解釋說，自己出身窮困家庭，白手起家，這雙球鞋伴隨他跑遍大街小巷，今天能夠有這樣的事業，都是穿著這雙球鞋跑出來的，勉勵孩子今後要從這雙鞋子上獲得智慧，天下沒有白吃的午餐。

這位父親真有智慧，以這樣的方式勉勵孩了，記憶深刻，在孩子一生當中都會發生積極作用。非但如此，在場的許多親友，也都受益匪淺。

聖經上說：「少種的少收，多種的多收，這話是真的」。我稱讚這位父親，把自己穿過的破舊球鞋，在婚禮上送給孩子，真是太有意義了。這位父親說，孩子一直活在金湯匙裡，只看到企業財源滾滾的風光，卻無法體會經營事業的辛苦，在這種心態下，就很難逃過「富不過三代」的命運。

敬重恩師的場面

後來又有一位大老闆娶媳婦，請我證婚。在婚禮上，主婚人邀請了三位改變其一生的中小學老師參加，並要新郎在台上介紹這幾位老師，一一訴說老師對父親的愛護，終至父親得有今日事業。

介紹時這三位老師因為不願上台，所以坐在台下，當新郎介紹某位老師並訴說他如何幫助父親的故事時，這位大老闆特別站在那位老師的背後，並擁抱老師，現場攝影的大燈照在師生的身影上，場面也是十分感人。

這位大老闆告訴我，他之所以這樣做，是讓孩子知道凡事要飲水思源，懂得感恩，真是用意深遠。大老闆能如此敬重恩師，在現在社會裡並不多見，這對在場的來賓也是上了一課。

共享婚禮的喜悅

這位大老闆我並不熟，他是我們基金會的捐款人，為善不欲人知，我是在他多次捐款後，才知道有這位大善人。他曾經以其恩師的名義在中國偏遠地區捐建一所愛心小學，並以老師的名字為校名。

這件事在老師的鄉里還發生了一點小插曲，鄉親聽說他在大陸捐建小學，抱怨為什麼不捐給自己的鄉里，但是他們不知道的是，這位老師並非原始捐款人，而是早年學生捐的。

又有一次也是一位大老闆娶媳婦，邀我證婚。主婚人將婚禮所收禮金，全部捐出來，在中國大陸建了一所愛心小學，並以兒、媳的名字中的－個字合起來為校名。

他說我要讓許多窮苦的人，也能分享我孩子婚禮的喜悅，另外我要讓孩子記得捐建愛心小學，只是獻愛心的起點，他們必需一輩子都不要忘記，世界上還有許多窮苦的人，要繼續奉獻愛心。

這位父親教育孩子的方法，也是用心良苦，值得大家仿效。

以書作伴手禮

最近兩年我出了好幾本書—「點亮生命」、「牽手走一生」、「幫助孩子邁向成功」、「在愛中的喜樂」、「公平正義何處尋？」及「瘋子曹慶成就驚人之愛」，版稅都捐給公益慈善機構。

又有位大老闆嫁女兒，由我證婚。這位大老闆用我的書作為伴手禮，還特別做了一個文情並茂的小纸袋來裝，婚禮結束時，每位賓客一袋。

有人婚禮會送巧克力或其他東西為伴手禮，但巧克力很快就吃掉了，甚至會發胖。送書，別人會擺在書房裡，永遠會記得這是某某人嫁女兒時送的。如果從書中能受益，他們也會思及這位大老闆的創意，使婚禮成為親友難忘的聚會。

豪賓客成了配角

一位有錢企業家娶媳，典禮十分豪華，新郎新娘步入禮堂時，要走過一段精心設計挑高的步道，攝影機好幾架，燈光燦爛。我有些不悅，替這種擺場面的人證婚，我好像也變成他們擺派頭的飾品。

後來這位父親跟我道歉，說孩子婚禮的安排他真的不知道，搞成這樣奢侈的樣子讓他很懊惱。

這是個明理的好父親，值得體諒，也值得欽佩。

此外，就我們基督徒來説，更要在各行各業中做榜樣，才能榮耀我們的神，福音也才能因我們的好榜樣而傳出去。保羅在帖撒羅尼迦傳道時教導信徒他以身作則，親自辛苦做工，不讓信徒受累。帖撒羅尼迦後書第三章9節說：「這並不是因我們沒有權柄，乃是要給你們作榜樣，叫你們效法我們」。

保羅在寫信給年輕的同工提多時，也曾要提多凡事要為人榜樣。提多書第二章7 節說：「你自己凡事要顯出善行的榜樣，在教訓上要正直、端莊」。在寫信給提摩太時，也要他做信徒的榜樣。提摩太前書第四章12 節說：「總要在言語丶 行為丶愛心丶信心丶清潔上，都作信徒的榜樣」。

耶穌在世時更是處處做我們的榜樣，例如，他在為門徒洗腳時説：「我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳，我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所做的去做。」（約翰福音13 : 14-15 ) 。

（本文與台灣醒報同步刊登）