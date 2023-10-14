楊志良／以科學實證訂定疫苗政策

楊志良 人類近世紀以來最大的成就，可說是控制了不少疫病。雖然病菌引起的疾病，如霍亂、傷寒、痢疾、鼠疫（黑死病），曾消減近三分之一歐洲人口，但因為抗生素的發明，加上建設了潔淨的自來水（上水）及汙水下水道及化糞池（下水），消化道傳染病完全受到控制。

細菌型的疾病受到控制之後，另一個麻煩就是病毒引起的疾病。病毒引起的疾病可分為兩大類，一類是DNA病毒，另一類是RNA病毒。DNA病毒因為有在繁衍時校正失誤及修復的功能，本身很穩定，因此人類也能夠製造非常有效穩定的疫苗，如天花及小兒麻痺。在人類的努力下，天花及小兒麻痺已經在人類中完全絕跡，實為一大成就。

至於RNA病毒，因為本身不穩定，加上經過不同的宿主，特別容易變異，引起的疾病就十分複雜，難以研製有效疫苗，新冠肺炎病毒就是如此（流感也類似）。因此國際上有太多的討論，認為新冠肺炎疫苗無效，針對某一病毒株研發的疫苗，就算給與緊急授權（EUA）至少也要數個月，施打的時候已經有新的病毒株，當然無效，至少效果不彰。反而是感染產生的抗體及自身免疫力效果最佳，對變異的病毒也有相當的保護力。

根據約翰霍普金大學二○二二年七月的綜合研究，新冠肺炎每十萬人的死亡數，美國三○八點六人、巴西三一八點四人、俄羅斯二五八點八人，這些國家完成接種率都在七、八成以上。相較之下，南非、印度、多數非洲國家的低接種、低確診及低死亡率，著實令人驚奇。當然接種的疫苗、方法、時機、人種、醫療體系、診斷及死亡的定義，都有難以比較的地方，恐需要學術界數十年的深入探討。

世界各國為了新冠防疫，強制人民接種疫苗，限制人民就業、就學、旅行，因社會成本過於巨大，受到極大的抗拒及反彈。就以台灣而言，以陳時中為始，不論衛福部的疫苗專家小組或疫苗預防接種受害審議小組，都是獨裁防疫，完全在小圈圈內決策執行，排除包括中研院院士的各界專家。高端疫苗就是在二期人體試驗尚未完備，就強行通過。衛福部食藥署信譽掃地，因此民間成千上萬接種後的不良事件甚至死亡，多有怪罪於疫苗，甚至組成反疫苗團體，長此以往，將對國家各項防疫造成不良影響。

例如，目前疾管署正在同時推動接種老人肺炎鏈球菌、人類乳突病毒、流感等疫苗，但若干縣市政府及學生家長，拒絕使用韓國與高端合作的疫苗，拒絕的民眾可以憑「補種通知」自行選擇品牌。建議政府就不要折騰老百姓了，將這些疫苗捐贈他國或銷毀，反正今日政府浪費民脂民膏以兆計，何必在乎這些錢？倒是應趁此機會，多多宣導各項疫苗如何正確施打。

目前衛福部又編大量預算施打BA.4/5疫苗，特別以幼兒為對象，甚至對高齡者誘以五百元獎勵，真是荒謬無比！高端事件及過去疫情種種劣跡，罄竹難書，監察院就算不彈劾，至少應馬上公告停止施打新冠疫苗，並公布健保資料庫。去除可辨識出個人的資訊後，讓學界分析施打各種疫苗、次數、生理狀況、確診、重症及死亡資料，以供學術界之科學實證比較，更重要的是給眾多往生者及其家屬確切的交代。（作者為前衛生署長）