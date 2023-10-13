王建煊／王老先生講故事之379：想要 就説出來嘛！

親戚逝世，在台北市第二殯儀館辦追思會，只有至親好友约30人參加，有幾位由美國回來的朋友，希望能拿到我最近出版的新書「公平正義何處尋？」。追思會完畢，我就簽名送了四本書給朋友。

説，就可能會有

當時有位女性修繕工，跟我説，可不可以也送－本給她。我立刻在書上寫了她的名字及祝福的話，再簽上我的名字及日期，她甚是高興。另外一位葬儀社的工作人員，也問有沒有多的，他也想要一本，我也遵辦了，當然他也十分高興。

這件事使我想到一個小道理，想要就說，說了就可能會有。如果想要而不敢說或不好意思說，結果就是沒有。

一位母親帶兩個孩子在一間離家约100 公尺的便利超商購物逛街，母親告訴孩子在店裡隨便看看，她要回家一下。孩子問回家幹甚麼？母親說想上廁所。孩了說，這家店有給顧客使用的化粧室，並順手指出廁所的位置給母親看。想上廁所？說嘛！說就有。

有次內人蘇老師在基金會辦公室，對同仁說她必須要回家一趟找留在家裡某家餐廳的名片，因為明天請朋友吃飯要訂位。同仁說，不用回家找名片，網上一查就知道了，結果不用三分鐘，就找到那家餐廳電話。想找餐廳電話？說嘛，一說，電話就出來了。

愛別人，就説嘛！

有對在大學及研究所都同班的男女學生，彼此互相欣賞多年，都在想如果能結成佳偶該有多好。男的多次想表達愛意，總是不敢說。女的只有默默期待，男孩子不說，女性更不敢說，就這樣錯過鴛鴦譜。

30年後又再相見，已經各自婚嫁。談起當年往事，不勝唏噓，有悔又有恨，悔的是當年為何那樣保守沒有勇氣，恨的是此事再也無法挽回，只有等待來生。愛對方想婚配嗎？說嘛，說了就可能鳳凰于飛，佳偶天成。

牛奶麵包不要錢

非洲有個既貧窮又打仗的國家，有國際慈善組織發放救濟麵包及牛奶，婦人帶孩子經過，看了又看，不敢說話，以為是要用錢買的。

最後她鼓足了勇氣，說可不可以給她孩子一個麵包，孩子實在太餓了。

發放的人說，當然可以，這是國際救援物資，每人一次可領五個麵包，兩瓶牛奶，孩子的母親也可以領。真是天大的意外。想吃麵包？說嘛，說了麵包就來了。

有兩位高中同班同學，互為好友，在一次吵架後，彼此再也不講話，不打招呼，成為陌生人，但都覺不妥。

有天其中－位終於先開口說，我們還能再做好朋友好嗎？兩人又快快樂樂成為至交，直到現在近八十歲，兩人還能說心裡話，遇事一定互相幫助。想恢復友誼？ 說嘛，說了就能繼續當好朋友。

浪子回頭

聖經上耶穌曾講過浪子回頭的故事：說一個人有兩個兒了，小兒子要求分家產，得產後出外遊蕩，花盡所有，以替人養豬度日，十分潦倒。他想回家向父親認罪，他心裡想見到父親時，他要說：「父親！我得罪了天，又得罪了你，我不配稱為你的兒子，請你把我當做一個雇工吧!」他想這麼做，他就真的跑回去向父親認罪，並說了上面那些話，不料受到父親熱烈歡迎。

這個故事最重要的關鍵是，這個浪子想回去認罪，就真的起而行去認罪，說出悔改懇求饒恕的話。我們許多人做錯事，雖想向人道歉說認罪的話，但始終說不出口，結果悔改不成，仍舊活在痛苦裡。

當然不是任何想要的事，都應該說。有些事，說了也不見得有用。但只要是對的事，合情合理的事，想要就說出來，萬一對方不答應，也沒甚麼大不了的。

（本文與台灣醒報同步刊登）