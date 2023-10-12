王建煊／王老先生講故事之378：烏龜忘八的故事

從前有位姓烏的人家，因為生下兒子時，算命先生說，命薄不好養，乃取名「龜」。烏龜家貧但聰慧，能言善道，辯才無礙，被愛才的馬秀才收徒，學成即赴京趕考。

烏龜為官忘八

行前馬秀才一再叮囑，如獲官職，千萬不可忘記「忠孝仁愛丶禮義廉恥」八個字，要勤政愛民。

烏龜果中狀元，派為縣官，遇縣內饑荒，烏龜卻故意囤糧不放，待糧價高漲出售謀取暴利。馬秀才屢勸無效，氣急高舉「烏龜忘八」大牌子闖進衙門。

從此凡忘記這八個字的貪官，都被尊稱是「烏龜忘八」，這是罵人「烏龜王八」髒話的由來。

人們質疑馬秀才，識人不明，應該道歉。馬秀才一臉無奈的說，我收他為徒時，烏龜人人皆曰優秀，是國家棟樑之材，誰知當官後卻成「烏龜忘八」了呢？

和珅倒、嘉慶飽

大陸有個連續劇「宰相劉羅鍋」，在台灣一播再播。劇裡主要人物是乾隆皇帝、宰相劉羅鍋及大污官和珅。

和珅在乾隆皇帝逝世僅五日就被革職，十五天被嘉慶帝賜死。抄家時發現和珅家財超過清政府15年財政收入之和，是18世紀的首富，當時民間流行「和珅倒、嘉慶飽」，和珅死，國庫大豐收。

和珅生下來就是大貪官嗎？和珅年輕時，精明幹練，為官清廉，甚獲亁隆歡心，且將公主嫁給和珅的兒子。

可惜和珅權力開始膨脹，有一人之下萬人之上的架勢，權力春藥吃下去後，就開始發瘋，無所不貪，並且使用暴力、迫害、恐嚇使人就範而斂財。皇帝欣賞的才子，為甚麼成了「烏龜忘八」，不知禮義廉恥為何物了呢？原來是權力！權力使他忘了一切。

烏龜忘了八

烏龜忘八雖是罵人的粗話，卻也是寫實之詞。菲律賓國民所得在亞洲原本比日本還高，台灣更差得遠了，可是後來菲律賓成為亞洲二流國家，貧民窟林立，2021年貧窮率18％，近五分之一的人民生活在貧窮線以下。

為甚麼會這樣，因為總统馬可仕全家貪污，公務員跟著一起貪，馬可仕建立了貪污王國，以致民不聊生。馬可仕全家貪污的數字，外界搞不清楚，因為贓款分散在世界各地，估計在100至300 億美元之間。

馬可仕出生在富有及良好教育的家庭，祖父及父親皆當過市長及首長，父親在大學念書時，成績優異，獎狀獎章擺滿住處。馬可仕父親對馬可仕寄望很大，曾給與極嚴格的訓練。

馬可仕讀法，在全國律師會考中，以第一名成績取得律師資格後並成為抗日英雄，深受人民愛戴，當選總統之頭兩年，表現不俗。但為甚麼終究變成誤國誤民的貪污總統呢？竟也成為「烏龜忘八」了呢？馬可仕執政20年，大權在握，權力春藥，使馬可仕歷史留下污名。

陳水扁的第一

台灣從兩位蔣總统開始，歷任總统，大體上都是清廉的，唯一有和珅與馬可仕味道的是陳水扁總统。陳總统出生台南佃農之家，舉債就學，第一名自台南一中畢業，第一名考進台大法律系，大學三年级時即第一名考上律師。然後由市議員、立法委員、市長以至總統，難得的優秀。

但無論如何優秀，最後竟成為第一名階下囚、身敗名裂的總统。顯然權力春藥之藥效甚強，沾上了無不舉手投降。

權力使人腐化，絕對的權力，絕對腐化；權力使人發瘋，絕對的權力，絕對使人發瘋。權力是使人成為「烏龜忘八」的春藥，掌權者不可不慎！

（本文與台灣醒報同步刊登）