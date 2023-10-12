趙春山／從蔡總統國慶講話談「維持現狀」

蔡英文總統任內，兩岸政績乏善可陳，但她在今年國慶講話提「維持現狀」的說法，卻是繼任者乃至全體台灣民眾未來必須正視的一個重要課題。

蔡總統強調，「我們願以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。」

長期以來，「維持現狀」都是台灣各項民調的最大公約數；但現狀是動態而非靜態的概念，台灣民眾曾因政黨輪替而面對不同的現狀。以馬前總統執政八年為例，兩岸曾因九二共識建立了不同層次的溝通管道；締結了包括ＥＣＦＡ在內的廿三項協議；兩岸和解並且產生了「外交休兵」的外溢效應。

蔡政府上台後，台灣人民面對的兩岸現狀，出現了重大改變：官方對立升高到軍事對抗，並且影響到經濟和社會的正常往來；台灣甚至被外人形容是「地球上最危險的地方」。

明年台灣總統大選後，上述兩種現狀都難以維持下去。首先，對岸在中共領導人習近平掌權下，不可能讓「台灣問題」久拖不決。換言之，如果台灣再度出現政黨輪替，即使由「非綠陣營」取得執政地位，對岸也不可能接受馬政府時期「不統」的主張，而會以「和平」的手段改變現狀；如果民進黨勝選，持續蔡政府的路線，則對岸處在「台獨」的疑慮下，不排除會以「非和平」的手段來改變現狀。

其次，作為兩岸現狀的長期維護者，美國所期待的兩岸「分而不獨，和而不統」，恐怕也難以維持。美國眾議院議長麥卡錫日前遭到罷免，其中對烏援助就被視為他的罪狀之一。因為，美國已無法承受俄烏戰爭的久拖不決。拜登政府急想「脫身」的念頭，已在西方學界引發美國是否重蹈越戰覆轍的疑慮。

蔡總統從地緣政治和民主制度，強調台灣與美國的合作夥伴關係。台灣的戰略地位固然提供了安全保障，但如運用不當，就會飽受「懷璧其罪」之苦；而國際政治發展經驗顯示，民主更非維繫同盟關係的「黏合劑」。

台灣不是烏克蘭，但有可能成為下一個烏克蘭；台灣對美國的重要性高於烏克蘭，但可能遭受連烏克蘭都不如的命運。新加坡總理李顯龍就說過，他不認為台海戰爭和俄烏戰爭可以相提並論。李顯龍在本月五日閉幕的二○二三年亞洲前瞻峰會上表示，烏克蘭是聯合國會員國，如果將台灣類比烏克蘭，認為是值得捍衛的正確一方，而中國大陸是錯誤的那一方，「那是在改變一個國際認知的根本基礎，後果十分危險。」

蔡總統強調和平是兩岸唯一選項，兩岸應發展和平共存之道，這是給繼任者的期許。但我們不應忽略，當初鄧小平提「一國兩制」概念，是受到列寧「和平共存」觀念的影響。列寧認為各國之間並非同時過渡到新社會主義制度，因此社會主義國家與資本主義國家，在一段相當長的時間內會同時存在。儘管政府和社會制度不同，他們的接觸是不可避免的。

兩岸不可能一直處在「已讀不回」的狀態；但習近平說過，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」因此，無論明年台灣選後何者勝出，都必須設法因應對岸提出的「兩制台灣方案」。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）