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劉憶如／從以巴衝突談石油危機

聯合報／ 劉憶如

十月七日，以色列歡慶歷時七天住棚節（Sukkot）後的清晨，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）發射數千枚火箭突襲攻擊以色列，以色列隨即派遣數十架戰機轟炸反擊，並於十月八日宣布進入「戰爭狀態」。至今衝突進入第五天，合計雙方死亡人數超過一千五百人，數千人受傷。

以色列和巴勒斯坦都不是主要產油國，因此不會即刻大幅影響原油供應或油價。但即使如此，十月九日國際油價一度上漲超過百分之五；布蘭特原油期貨盤中報價每桶八十九美元。以巴衝突對油價影響的關注焦點更在於伊朗，因為伊朗不但是主要產油國，更是哈瑪斯組織的重要支持者。尤其荷姆茲海峽是伊朗重要的航運要道，全球百分之二十的原油運輸都要經過荷姆茲海峽；因此以巴衝突若擴及伊朗，甚至美國，則原油供應及油價將受劇烈影響。

此次以巴衝突被許多人認為是五十年前「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）的翻版。當時，埃及和敘利亞軍隊在一九七三年十月六日聯手對以色列發動攻擊，該場戰爭雖在二十天後的十月二十五日結束，但當時阿拉伯石油輸出國卻為了打擊以色列及其支持者美國，因而實施石油的減產與禁運，也因此造成一九七三年全球的石油危機，油價上漲四倍，而因為這段過往，這次的以巴衝突對油價的影響也特別受到關注。

但對照五十年前，現在石油的供需與當時有極大的差異。總括來說當前石油的需求較低而供給較高，因此即使因戰事擴大而推升油價，應仍不至於重演五十年前的全球石油危機。

首先以需求來說，五十年前贖罪日戰爭爆發時，全球經濟成長強勁，例如一九七二年的經濟成長率百分之五點六二，一九七三年更高達百分之六點四一，帶動當時對石油的需求及油價的上漲。反觀現在景氣趨緩，因此並不具備油價大漲的基本條件。ＩＭＦ昨日（十月十日）發布最新報告調降明年全球成長僅為百分之三，近兩周來更由於經濟前景不樂觀，油價自九月底九十五美元的高點，驟跌至以巴衝突爆發前的八十四美元。

另外，相較於五十年前汽車對石油的依賴，今日電動車的興起已造成與當年極大的差異；新能源的開發與利用，更在過去這五十年來有著長足的發展。石油需求的價格彈性因此較以往要增加許多，對於油價的上漲因此也多出許多的因應策略。在此情況下，不太可能再像當年石油危機時一樣，在短期內油價呈現四倍的上漲。

其次，今日的石油供給情況也與五十年前有非常大的不同。一方面，阿拉伯國家並不像五十年前一樣的同聲一氣，尤其目前正在推動以色列與沙烏地阿拉伯的和解，哈瑪斯發動的恐攻行動應該不會獲得阿拉伯世界主流的支持。油國組織與夥伴國（ＯＰＥＣ+）六個產油國這幾天均重申將繼續維持石油市場的穩定，其重要成員國阿聯酋的能源部長也明確表示，這場以巴衝突不會影響該組織的決策。

最後，與五十年前截然不同的重要因素，是美國已從當時的石油進口國，轉變為今日全球最大的石油生產及淨出口國，因此也大幅降低石油危機再度發生的可能性。只不過，伊朗究竟是目前全球主要產油國，而且地緣政治詭譎多變，因此戰事若不能盡快結束，不論油價變化為何，全球經濟勢必重創；戰爭造成的生命損失，更是無價。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、台大財務金融系兼任教授）

油價 以色列 伊朗

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