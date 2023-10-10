王建煊／王老先生講故事之377：貨比三家不吃虧？！

「貨比三家不吃虧」是買東西的基本原則，尤其是買大件的東西。有一度台灣移民紐西蘭的人很多，看到紐西蘭的房子大，景觀好，兩個停車位。價錢只有台灣的一半還少些，真是滿意極了，立刻下訂金買下。

買房子要比價

但是在多看幾處房子後，就大為後悔，因為後來看到的房子，比自己買的房子更價廉又物美，但己買了也沒辦法，這是快快樂樂移民紐西蘭，首遇的心靈重創，原因無它，因為忘記了貨比三家不吃虧的不二法則。

說是不二法則那也未必，有位朋友在新北市林口買房了，看中一幢有七十多戶的社區，頗為滿意，但想起貨比三家不吃虧，又去看了其他房子。相較之下，還是原先看的最好，隔週去訂購，可是非但房價已漲了10%，而且全部售完，十分懊惱，貨比三家不吃虧，也有不靈的時候。

馬來西亞的榴槤

有位朋友參加旅行團去馬來西亞觀光，聽說馬來西亞的榴槤十分味美，比台灣市場上常見泰國金枕頭牌子的榴槤還好。

導遊帶大家去吃榴槤，這位朋友覺得價錢比台灣還貴，沒買。到了第二家，價更高，到了第三家價不廉物也不美，當然更不願意買。結果五天觀光結束，他還是沒吃到馬國榴槤。

貨比三家不吃虧，在買小東西時，似乎並不好用，人生有時吃點小虧，反而能帶來喜樂。

找對象也要比三家嗎？

結婚找對象，貨比三家不吃虧的原則，是否也可適用？我想應該可以，只是將對象比做貨物，可能有點那個，遭來衛道人士的批評，在所難免。

讀大學的女生，情竇初開，長得亭亭玉立，剛大一，就有不少蜜蜂圍著她嗡嗡轉。

其中有三個同學，女生認為不錯，一位是同班同學，一位長得帥家庭富有，父親是上市公司的大老闆，第三位則是位醫學院高年级學生。

女兒問媽媽該怎麼辦？母親說「貨比三家不吃虧」，妳還年輕，談終身大事還很早，妳有的是時間，與他們都保持好朋友關係，絕對不要讓對方認定妳是要嫁他的。

在交往中仔細觀察，尤其要瞭解對方的品格，是否有愛心、孝順、誠實、有責任感、腳踏實地、勤奮、樂觀，這些都需要時間觀察比較的。

白馬王子又臭又髒

有個父親說，他花了上百萬元，為女兒辦了風光婚禮，沒想到才三個月就離婚了，真是太誇張了。

女兒向母親哭訴，沒想到心中的白馬王子，竟是一隻又髒又臭的蟲，一切與婚前表現完全不一樣。

母親說當初勸妳要想清楚，即使是買東西，也要貨比三家不吃虧，何況是找終身伴侶呢？你們認識才一個月就要結婚，有這樣的後果，自是難免，女兒含著淚，默默點頭。

有個女孩，條件不錯，追求者不少，但她一直在想婚姻是終身大事要慎重，貨比三家不吃虧，看到一個男孩子不錯，但有些缺點，再等等可能還有更好的。

就這樣比來比去，一等再等，追求者一個個跑了，自己年齡也大了，最後只好將就將就，勉強結婚。結果如何，不難想像。

貨比三家可以，但不要比上30家，太多了，不是嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）