是薛承泰／窮人變多，還是一般民眾變窮？

大選投票日近了，卻只聽到零星的政見，而各參選人之間的攻防，也沒有擦出火花。這場關乎中華民國與台灣未來存續的大選，至今只能以「無語問天廟堂亂，冷眼笑看在野爭」來形容！

近來媒體報導「低收入戶人數偏低且呈現下降，體感貧窮卻在上升」，不知各參選人是否注意到？「體感貧窮」並不是法定的「低收入戶」（即俗稱的貧窮），而是個人的感受，通常來自於平常生活不夠用，或覺得自己收入比周遭人們差。

何以「低收入戶人數偏低且呈現下降」？若審度過去十年低收入戶的戶數變化，其實是相當平穩的，約在十四萬至十五萬戶之間。由於台灣總人口正在減少，平均每戶人數也在下降，這也會反映到低收入戶的人數上。至於我國低收入戶占比（約一點二％）較國外偏低許多，原因不是「貧窮線」嚴苛，而是國人不動產擁有率與儲蓄率偏高所致；而針對無所得者的設算規定，其影響有限，但始終具有爭議。

簡言之，過去因扶養子女數較多而落入貧窮的現象，因近年來生育率下降快速而翻轉，十年間低收入戶中，十八歲以下的兒少占比從卅八點五％降至廿九點六％；相對地，六十五歲以上老人的占比從七點五％上升到十六點八％，其增幅遠超過總人口老化的程度。換言之，減少了兒少扶養口數，家戶人均所得因而變高，就不容易低於貧窮線。老人則因少了可依靠的子女，成為獨老機會增加，加上退休金減少的影響，只要不動產與存款低於法定門檻，就會落入貧窮！

日本人口老化程度最高，老年的貧窮相當普遍，迫使許多老年人重新投入工作。台灣老化程度雖沒有日本嚴重，可是生育率卻比日本低許多，並因此而加速台灣人口的老化；前面的分析，說明了台灣正步日本後塵，可是要鼓勵台灣老人就業並不容易，除了因年輕人以及大學畢業生的失業率居高不下，鼓勵老人就業，須斟酌是否會剝奪年輕人的就業機會？甚至加劇世代的緊張！

在體感貧窮方面，老人因為醫療與長照需求而增加相關支出，近來健保調升自付額也對老人影響不小，通膨更增加了日常生活支出；尤其今夏屢見高溫，電費又調漲，老人怎麼省？至於蛋的價格，這一年就飆升了至少廿五％，還吃得真不安心！台灣老人目前有四百萬人，這些現象若持續下去，生活將更為辛苦。

另一方面，台灣年輕人口雖然在減少，可是年輕人的活動力與傳輸力較強，他們的體感貧窮可能超過老人。除了通膨增加了支出，年輕人出遊易感受到石油上漲與外食的壓力；如果是剛步入社會，多數人從事低薪服務業，每月所得在三萬元左右，不僅工作不穩定，升遷也不易，看著居高不下的房價與脫韁的物價，是非常沒有安全感的！對於從事服務業與餐飲業的年輕人，由於較常接觸到有錢的顧客，被剝奪感與貧富不均的感受會更為強烈！

今年一到八月我國的消費者物價指數，平均漲幅達到二點二九％，其中以食品和住房的價格上升最為明顯，而全年經濟成長率估計只有一點六％，經濟景氣低迷的藍燈已連續亮了十個月了！不分年齡的體感貧窮正在升溫，有小孩老人的家庭更是吃不消，政府拿不出辦法還屢屢出包，這正是參選人提出新政見的好機會。（ 作者為台大退休教授）