嚴震生／麥卡錫作繭自縛 裴洛西隔岸觀火

美國眾議院議長麥卡錫因為與民主黨妥協，通過臨時預算讓政府再運行四十五天，不至於關門，引發黨內極端保守派不滿。共和黨佛州眾議員蓋茨提出罷免議長案，獲得國會少數黨民主黨議員二○八票全數支持，加上倒戈的八位共和黨議員，最終以二一六票對二一○票，通過麥卡錫下台案。

麥卡錫下台之前，就已安排好北卡州眾議員麥克亨利為臨時議長，而後者上台的第一個動作，就是收回前議長裴洛西的「隱密辦公室」。或許麥卡錫認為以兩人過去靠著妥協經驗所建立的關係，裴洛西應當影響一些民主黨眾議員投下反對票，因此才氣急敗壞地要求麥克亨利做出這些決定。不僅裴洛西被剝奪隱密辦公室，前民主黨眾議院多數黨領袖霍耶也遭受同樣的命運。隱密辦公室其實就是大多數參議員及部分眾議員的第二個辦公室，也稱為「額外辦公室」，離議場近、投票方便，可作為投票前的休憩站。部分隱密辦公室位置適中、景觀好，是兵家必爭之地。有退休議員表示，隱密辦公室的位置才是議員地位的象徵。

事實上，如果以政治倫理來看，裴洛西已不是民主黨眾議院領袖，她應當不會介入紐約州眾議員傑佛瑞斯所帶領的民主黨團之運作，更何況投票時她根本不在華府。裴洛西這次缺席未投票的理由，是回加州參加該州參議員范士丹的葬禮。最後，即使民主黨並未強制要求黨員的投票意向，但根據官方的國會紀錄顯示，即使裴洛西人在華府，也會投下贊成票。

麥卡錫的生氣真的沒什麼道理，畢竟這對兩位資深議員來說，參眾議員的隱密辦公室基本上是成員退休或是過世後才會空出，國會的傳統還是應予以尊重。

這次麥卡錫因為一位眾議員提案罷免，慘遭滑鐵盧，算是作繭自縛。美國眾議院議長確實可以因為一位議員提案表決，而遭到罷黜。歷史上最具權威的共和黨議長甘農就曾面臨同黨進步派議員的挑戰，並成功地被剝奪了議長同時為程序委員會主席的雙重身分，但因共和黨面臨分裂，擔心若改選議長會讓民主黨獲利，使甘農議長得以保住權位。前議長金瑞契也曾在一九九八年面臨挑戰，但尚未有任何動議前，他就辭職。

十多年前擔任議長的共和黨眾議員貝納，在歐巴馬輸掉期中選舉後，成為國會領袖，並連任成功兩次，但第二次選舉時，儘管該黨在眾議院有五十九席的多數，卻有廿多名議員跑票，讓他贏得很難看，當年夏天他就辭去職務。這次麥卡錫的共和黨在國會僅有個位席次的多數，相較於當年的貝納，挑戰難度更高，因此他同意恢復裴洛西在二○一九年重作馮婦、二次出任國會議長時，所廢除個人可以提出罷免議長的規定，做為與共和黨極右派的妥協，才能在十五回合選舉後，贏得議長職位。沒想到九個月後，他卻成為自己妥協的受害者。

儘管裴洛西的小辦公室被收回，但相較於麥卡錫擔任議長僅九個月，她的政治智慧及手腕顯然高明許多。在二○一八年的期中選舉時，不少民主黨候選人就表示如果民主黨贏回國會多數，不希望裴洛西二度出任議長，結果在次年議長選舉中，裴洛西雖未獲得民主黨的全數支持，仍然以二二○票擊敗麥卡錫的一九二票。隨後，她防禦性地先將個人可以提案罷免議長的規則廢去，再連任一次，直到民主黨失去多數。與薑是老的辣的裴洛西相比，麥卡錫顯然還僅是個青蔥而已。（作者為政大國關中心兼任研究員）