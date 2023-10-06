王建煊／王老先生講故事之376：趕快炒他魷魚吧！

我們都不喜歡跟沒有邏輯的人討論問題，因為講話沒有邏輯，顛三倒四，跟他講話不會有交集，也不會有結論，比對牛彈琴還糟糕。

對牛彈琴

例如你跟他形容一種非洲小圓橘，跟乒乓球差不多大小，圓圓的。他會說橘子是水果，乒乓球是運動器材，這怎麼比得起來呢？當他這樣說的時候，你還有甚麼話好說。

太太對先生說，我們女兒在學校裡，跟老師吵架被記過了，所以你在公司裡也不要老跟長官吵架，小心被炒魷魚。

先生很生氣的說，「妳在講甚麼？我跟長官吵架和女兒跟老師吵架，這是同一回事嗎？妳怎麼比在一起？」

老闆問一位進公司不久的售貨員說，這幾個月為甚麼你的銷售業績比同業降低很多。這位員工說，別的公司售貨員都不穿制服，樣子比較輕鬆，心情比較好，所以推銷有力。

老闆又問與經濟不景氣的大環境有沒有關係？員工答，應該沒有關係，如果有也很小，要不然為甚麼別的公司業績沒有降呢？

老闆又問，難道是我們的產品不如人嗎？該員工答，這個我不懂，我只管銷售不管品質。

跟這樣的人講話會有交集，會有結論嗎？氣都被氣死，趕快炒他魷魚吧！

遲到理由多

有個員工經常遲到，今天原因是塞車，明天是鬧鐘壞了，後天是太累睡晚了，總是有一大堆理由，但都沒有改善跡象，快炒魷魚吧！

公司的會計小姐早上常遲到，有時下午上班也遲到。原因是她有個中風癱瘓的老母親，上班前必須餵飯，將母親大小便處理乾淨，包尿布等一一處理。中午利用午休的一小時，回去餵母親午餐，換尿布，又是一大堆的事。這樣孝順的員工，雖然也常遲到，老闆會炒她魷魚嗎？

打一下放一個屁

另外有一種人，如果你是老闆一定會炒他魷魚。「執行長，剛才有位小姐留了電話，說要捐款。」

她要捐多少？她沒說耶，我來問她。

捐款做甚麼用？她沒說耶，我來問她。

執行長，她說捐款做窮困學生營養午餐。

捐款有無限定地方？她沒說耶，我來問她。

執行長，她說希望用在花蓮及台東。

有沒有說做小學或中學？他沒說耶，我來問她。

一件簡單的事會弄成這樣，你會用這樣推一下走一步，打一下放一個屁的員工嗎？炒他魷魚！

燒餅要不要加蛋

有間燒餅豆漿店，自從店員張小姐來後，生意成長很多，尤其雞蛋賣得多。後來發現張小姐銷售有術，客人說，甜豆漿一碗，燒餅一個，張小姐會問，燒餅要不要加蛋？加蛋很好吃喔，客人想了一下下，說好，加個蛋。

有客人說，要燒餅加蛋，張小姐會問，加一個蛋還是兩個蛋？客人想了一下，說加兩個。就這麼簡單的說法，豆漿店生意好了。

這樣的員工，會炒她魷魚嗎？當然不會，自然是加薪，加薪！

想不被炒魷魚、想加薪，其實方法都很簡單，就看你如何行了。

（本文與台灣醒報同步刊登）