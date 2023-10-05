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王建煊／王老先生講故事之375：火點了，水沒滾

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
我們的一生裡，不知有多少次，多少事是無疾而終的，半途而廢的，只說不做的，這些都是「點火了，水沒滾」。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。
我們的一生裡，不知有多少次，多少事是無疾而終的，半途而廢的，只說不做的，這些都是「點火了，水沒滾」。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

「火點了，水沒滾」這是媒體的標題，主要在譏諷政府丟出一個政策，後面就不聞不問，水當然不會滾。

家庭政策的水沒滾

由於離婚指數及老年人口增加，單親及隔代教養家庭快速增多等原因，家庭功能日漸薄弱，造成諸多社會問題，行政院乃制訂「家庭政策」來促進家庭功能。

政策的火是點了，但後續實施多未落實，家庭功能比2004年還更差，水不滾。1991年台灣離婚為28,000餘對，2020年增加為50,000餘對，離婚率亞洲第一名。

凡此種種都顯示，在家庭政策方面，政府是只點了火，水卻沒有滾。政府的其他各種政策亦多有此現象，雷聲大雨點小，盼望官員們多燒點滾開水吧！

草莓族也常點火水不滾

有個孩子發誓要把英文唸好，向媽媽要了錢，買了英語教學的CD及DVD，保證每天讀一小時，每天背五個句型，10個單字，結果只弄了一個星期，找了許多理由，無疾而終。

同樣有個學生上升大學補習班，好好拼一下。名報了，學費也繳了，上不到－個月，就以師資不佳浪費時間為理由不去了。

他們都是「火點了，水沒滾」，結果當然英文唸不好，大學考不上。

有位先生多次被太太發現搞外遇、拈花惹草，鬧到警察局，他在警察面前立悔過書，請太太原諒，但其後仍我行我素搞外遇，這位丈夫多次點火，但每次水都燒不滾。

只點減肥的火不管用

「火點了，水沒滾」發生在一般人身上最多的例子，恐怕就是減肥。肥胖是百病之源，怕死當然要減肥，可是台灣胖子卻愈來愈多。這些人都有點火減肥的想法，但多數人水沒滾，減肥失敗。

減肥很簡單，消耗的卡路里多於吃進去的，體重就減，反之則肥。很多人立志少吃，但大腦管不住嘴巴，立志每天運動 30分鐘，能維持一個月就算是有毅力的人了，多數半途而廢，腿不聽大腦的，火點了，水就是不滾。

假裝水滾了

有人點了火，水沒滾，卻假裝水滾了，以達到某種目的，結果更糟。有個獨裁國家，要興建水庫，使居民用水無慮，水庫偷工減料，不到一年，水庫就開始漏水，嚇死人了。因為水庫如果垮了，將有成千上萬的人，生命不保。

有個落後國家要建地下鐵，設計錯誤又偷工減料，風光的開車典禮後就狀況不斷，最後終至停駛。

火點了，水沒滾，還假裝水滾了，這種例子不僅在落後、獨裁國家發生，先進國家一樣也有。

有人從不點火

更糟糕的是，有人從來不點火，當然沒有水滾不滾的問題，因為他的水永遠是生水。

點火燒水，點火的另外一個意義，就是有夢，有想法，有願景，想幹點事。如果一個人連夢都沒有，那個人，那個社會將會是甚麼光景，不言而喻。

我們的一生裡，不知有多少次，多少事是無疾而終的，半途而廢的，只說不做的，這些都是「點火了，水沒滾」。

所以點火了，水沒滾是我們大家有志一同的現象。不單單笑話政府或他人，先從自己檢討勵行開始吧！

希望大家都努力點火，並使水滾起來。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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