盛治仁／政黨幫派化 政爭苦果全民吞

最近有兩位美國國會議員值得關注。第一位是共和黨籍紐約州眾議員桑托斯(George Santos)。年僅三十五歲的他履歷非常漂亮，不但是紐約大學企管碩士，還曾任職於花旗集團和高盛金融，可惜全是假的。

真實的情況是他不但沒在這些公司待過，甚至連大學學歷都沒有。除了學經歷造假之外，他的成長經歷和血統、慈善工作、財產狀態、健康情形、競選獻金使用及申報和犯罪紀錄以及居住地點等都大幅偽造。桑托斯說他只是做了大家都會做的事，就是美化了自己的履歷。

雖然共和黨內也有聲音要求桑托斯辭職，但是黨高層態度曖昧，未做強烈表態。今年五月桑托斯被起訴了包括詐欺、洗錢及盜用公款等十三項罪名。他不認罪且反控這是政治迫害，並拒絕辭職。

第二位是民主黨籍的重量級參議員梅南德茲(Bob Menendez)。他是參議院外交委員會主席，還是友我的國會台灣連線共同主席。他和妻子被控收受三名商人賄賂，並利用自己的權勢圖利埃及政府及這些商人在埃及的事業。他在家中被搜出約五十萬美元現金，以及價值約十五萬美元的金條和商人贈送的賓士敞篷跑車。

中間還有一段引人矚目的證據。梅南德茲在二○二一年訪問埃及返家後，在谷歌搜尋「一公斤黃金值多少錢？」在二○二二年又同樣搜尋了一次，接著賣了兩公斤黃金。

梅南德茲參議員在二○一五年就曾被控收受賄賂和非法政治獻金，但未被定罪。雖有多位民主黨高層及同僚呼籲他辭職，但他堅不認罪，說這些指控是為了毀損其名譽好把他拉下台。他說因過去家族在古巴有財產被沒收的恐懼，因此多年來會從帳戶領錢出來放在家裡以備不時之需，但未交代金條和賓士車的來源。

從遙遠的太平洋彼岸觀看美國政治，少了政黨認同的偏光眼鏡，很明顯地看到了兩位尚未判罪但罪證確鑿的政客，至少其行為已經不能適任公共事務。

過去的美國政壇，私德或官箴被質疑時如果無法說明清楚，通常會自行辭職以負起政治責任。現在從前總統到國會議員，即使已經被起訴，似乎仍多選擇硬拗到底，把罪證轉化成政治攻擊，試圖以政治權勢保護自己免於司法追訴。

政客的操弄空間為什麼愈來愈大？我認為新媒體的分眾化、政黨的幫派化和選民的淺碟化都有影響。傳統媒體影響力式微，選民在社群上收到的訊息又趨於片段化和同溫層化，讓輿論過去強烈的監督力量不再。

政黨在某種程度也質變成幫派，以雙重標準黨同伐異。對自己人寬容以待，甚至集體維護。對他黨則以放大鏡檢視，引伸推論、未審先判。我在野就彈劾你，你在野也彈劾我，惡性循環，永無寧日。

選民未能深入關心公共事務，選舉時受網路聲量牽引，個人風格的嗆辣吸睛反而比政策願景及治理能力重要，結果就出現被起訴後民調還走高的情形。

上述三個因素交互作用，把政治人物該負的政治和法律責任大幅降低，惡化了政治鬥爭的程度。近期眾院議長為了避免政府關門危機達成政黨妥協，旋即被黨內強硬派成功罷免下台，就是顯例。最後集體付出代價的，還是全體選民。（作者為雲品國際董事長）