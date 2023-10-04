李清志／疫後台北書店觀察

李清志 最近我想到書店買一本書，結果發現我住的士林、天母地區，幾乎所有的書店都消失了！不僅誠品書店不見了，連金石堂、紀伊國屋書店都不見蹤影，想要到書店找一本書，幾乎成了一種癡心夢想。

回想當年天母地區的全盛時期，相距不遠的地方就有兩家誠品書店，一家位於中山北路七段上，另一家位於忠誠路商場大樓的二樓。我最喜歡誠品天母中山店，那是一座兩層樓的夢幻書店，由知名設計師陳瑞憲所設計，有明亮的天窗、舒適的空間、漂亮的後院，經常在開放空間舉行不同的藝文活動，同時也帶動七段商圈的繁榮；誠品忠誠店位於精緻商場的二樓，居民逛街之餘，經常到書店流連閱讀，書店中甚至設置閱讀沙發區，可以從二樓大窗看見忠誠路欒樹開花的景象。

可惜天母兩家誠品書店相繼結束營業後，最近苦撐的金石堂書店也關門大吉，連大葉高島屋裡的紀伊國屋書店也被餐飲店取代，讓天母地區的日僑人士也感嘆抱怨，因為這裡原本是供應他們精神食糧的重要場所。士林捷運站附近原本也有誠品書店，但是後來也默默消失了！士林地區古代是文風鼎盛的地區，如今竟然淪落為書店的沙漠，令人唏噓不已。

在實體書式微的年代，書店的消失是可以預期的，但是對於書迷而言，卻仍然期待著去書店尋覓心目中的愛書。很多人說，現在買書很方便啊！只要上網訂購，很快就可以送到你家，幹嘛還要再去書店辛苦找書？我說我要的就是那種在書店與心儀的書本邂逅的感覺，那是一種與陌生書本不期而遇的驚豔感。

為了尋找一本書，我搭捷運來到中山站，在誠品書店南西店逛了兩圈，找不到喜歡的書，就漫步在赤峰街商圈，驚訝地發現這個原本是販賣汽車零組件、俗稱「打鐵町」的老舊社區，最近書店竟然如雨後春筍般的出現！今年新開的奎府聚書店，就在春秋書店的隔壁，店內的書以台灣歷史研究為主，店內也有咖啡座，老街巷裡的書店，顯得十分雅緻。如果再加上附近的浮光書店、地下街Ｒ７９誠品書店、中山銅鑼灣書店，以及長安西路夾腳拖旅店裡的一間書店，甚至更西區迪化街的郭怡美書店、季風帶書店，或是同屬中山區的華山青鳥書店、紅氣球書店，整個台北「蛋黃區」可說是書店林立，令人十分興奮欣喜！

這些遍布老舊城區的書店多為獨立書店，規模都不算太大，各有其特色及書籍取向，證明這個城市依然有著許多喜愛書店的小眾人口，支持著並鼓勵著這些書店的存在。不可否認，疫情幾年的確對這些獨立書店有很大的影響，但是正如一群獨立書店的老闆們在《疫情釀的酒》這本書中所寫的：「只要有人因書店的存在而開心珍惜，還能因為書而牽起一些羈絆，還沒餓死或賠光本錢，就還有繼續的理由」。

除了獨立書店在中山區的崛起之外，連鎖大書店最近也有許多動作，位於大直NOKE新商場內的蔦屋書店，以及新開幕的新店裕隆城誠品書店，都是設備新穎空間華麗的大型書店，讓人耳目一新，也對這座城市的文化發展充滿期待！

電影「華氏451度」裡的獨裁政權努力去消滅實體書與紙本閱讀，試圖以科技媒體來取代書本，但是在現實世界裡，至今實體書卻依然存在。

相信只要紙本閱讀的習慣沒有消失，我們的城市終究還是會渴望擁抱書店的。

（作者為實踐大學建築設計系副教授）