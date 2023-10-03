王建煊／王老先生講故事之374：無法彌補的悔恨

母親出生在安徽省安慶市，家境小康可以吃得飽。但生養眾多，有二個哥哥，三個妹妹，母親七、八歲時我的外祖母就過世。

辛苦一輩子的母親

母親的繼母又生了好幾個。母親是長女要幫忙家事，小學沒有進過，談到沒唸過書，母親總會傷心流戾。

我的父親也是個一貧如洗家庭的孩子，沒有讀過小學，環境如何可想而知。父親脾氣不好，時有家暴。母親曾流著眼淚說，當時真想自殺，但想起孩子，又都忍下去了。

抗戰時，我們住在安徽大別山下的立煌縣，現改稱金寨縣。日本鬼子打來時，全家跟着群眾一起逃難，母親腳有凍瘡，走路一拐一拐地牽著妹妹，肚子懷著弟弟，身上還背著些家當，辛苦自難以言喻。

有病不敢就醫

那時我們家的生活水平，可以說是最低層的，記得當時母親生一種病，俗稱「氣痛」究竟是甚麼病，沒人弄得滑楚。痛起來時會在床上打滾，可見其疼痛難受的程度。

當我們說要去請醫生時，母親會揮著手，大聲的說「不要，不要！」

因為家窮，看一次病，幾個星期就沒飯吃，痛死了也只有忍受，這是窮人的悲哀，台灣現有健保，真是窮苦人家的大福氣，不是過來人，是無去瞭解的。

現在我全心全意的做慈善工作，錢都捐出去，看到窮困，總是有些傷心，想必跟小時候的窮苦悲哀有些關係。據心理學家研究，兒時種種，對人一輩子都有潛在影響。

母親的痛苦生命何止於此，如何訴說得完，母親，謝謝妳，也對不起妳！

母親，對不起

家母 98歲時，身體－天不如一天，上下床要人抱，大小便要人處理，吃飯一口－口餵經過果汁機打爛的食物，毫無胃口常常拒食，意識還有－點，打電話時還可以叫出我們的名字，多數時間頭低低的閉著眼睛，偶而還會說出一句：「我怎麼辦呀！」我們陪在她身邊，已經沒有太大意義。

想到二、三年前，她還有喜怒哀樂，經人攙扶可以慢慢散步。四、五年前還能與我們聊聊往事，但是我卻沒有珍惜這段快逝的時光，好好陪陪母親。

六、七年前我約有四年春節人在大陸，因為工作同仁返台過年，我和太太蘇老師總是留守辦公室，這對同仁來說固是愛心，但母親在台灣，不也盼望兒與媳回來過年嗎？

母親愛她的孩子，對我們從未發怨言，但現在回想起來，我真希望當時母親有怨言，使我這個不孝的兒子，醒醒腦袋。

我是混蛋兒子

在那個時候，母親只是年紀大一點，其他一切正常。母親與弟弟住在我家附近。每次我去看她時，都像蜻蜓點水，逗留時間不長。

離開時母親會看著我下階梯，不停的跟我揮手，然後母親會跑到陽台上再跟我揮手道別，直到不再見我的身影為止。母親多麼想跟兒子多聚一下，但是我這個混蛋兒子，就是不知道與母親相聚的日子不多了而加以珍惜。想到這些虧欠的往事，我的眼淚不停的流。但是流再多的眼淚，也無法彌補於萬一，這是完完全全無法彌補的悔恨。

盼望天下為人子女者，一定要切記，切記，不要像我一樣，有個完全無法彌補的悔恨。

（本文與台灣醒報同步刊登）