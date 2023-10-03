王建煊／王老先生講故事之373：一群喝了烈酒的人

日本有政客為了選舉，搞出要收購釣魚台的話題，結果弄得中、日、台關係劍拔弩張。如繼續發展，一場戰爭或不能免，又要傷及無數人民。

戰爭是恐怖的，就以伊拉克戰爭來說，伊戰自2003年3月至2011 年 12 月，打了8 年9個月，美軍死亡4487人，受傷3萬2000人，軍費支出8019億美元，伊拉克平民死亡 10萬人，流離失所120萬人。

酒醒頭痛欲裂

政治人物為了個人政治利益，一時腦袋發昏鼓吹愛國主義，寸土必爭。但是仍有頭腦清楚的人能指出問題真相及其嚴重性。

日本諾貝爾文學獎熱門人選，當時63歲的村上春樹，投書日本「朝日新聞」，他說領土主權引發的狂熱，如同喝烈酒，容易讓人腦充血，說話變大聲，行動變粗暴，論理也變得簡單化。待酒瘋清醒後，除頭痛欲裂外，完全一無所有，真是一針見血的明智之言。

日本諾貝爾文學獎得主大江健三郎與约500位日本市民發動連署，認為竹島及釣角台，都是日本趁韓、中兩國最脆弱時所佔領的，日本應該反省自己侵略鄰國的歷史問題。他們是一群沒有發酒瘋的人。

非朕之本意

日本裕仁天皇二戰無條件投降詔書：毀別國社稷，奪他國領土，悉非朕之本意。裕仁酒醒了，只是太晚了點。

二次世界大戰，在希特勒的指揮下，殺死了600萬猶太人。猶太人犯了什麼錯，竟遭此厄運。相信猶太人永遠不會知道德國劊子手為何如此惡行，唯一的原因是他們的領導人希特勒喝了太多烈酒。喝了太多烈酒的人，其所為別人看不懂，他自己也不懂。

日本二戰末期，為挽救敗局，曾成立了駭人聽聞的「神風敢死隊」，在飛機上裝載大量炸藥，發現攻擊目標，飛機便直衝而下，與攻擊目標同歸於盡。

神風隊員在赴死前，會向天皇像行致敬禮，然後去執行必死任務。二戰末期，神風敢死隊向美軍發動了2000次攻擊，這些年輕飛行員，在喝了烈酒的將領指揮下，被烈酒醺昏了頭，做了自以為了不起的大事。

人海戰術抗美援朝

韓戰期間，美軍在麥克阿瑟將軍指揮下，幾乎逼近鴨綠江。中共抗美援朝，採用人海戰術，一波波士兵被打死，另一波補上，美軍機關槍手，最後幾乎不忍再扣板機，中共軍隊因而獲得短暫勝利。這些父母的心肝寶貝，被喝了烈酒的領導人送進了墳場，卻不知是如何死的。

非洲剛果民主共和國，是一個非常貧窮的國家，但卻戰爭連連，成為非洲的火藥庫，在1998年內戰中，540萬人死亡。為什麼會如此，因為那個地方喝了烈酒的人太多了。

這與酒醉駕車，發生車禍，讓無辜的人家破人亡一樣。肇事的駕車人說，他無意造成車禍傷及無辜，只是因為喝了太多烈酒。

台灣政客多喝烈酒

印度聖雄甘地說「世界上沒有好的戰爭，也沒有壞的和平」，戰爭的結果就是毀滅，毀滅少的一方是俗稱的勝利國。因此國與國之間應力求和平，人與人之間亦復如此。

台灣政客為了選舉只分藍綠，不講是非，為了選票，不惜挑起省籍情緒，破壞族群融和，都是一些喝了烈酒、罪該萬死的人。

聖經教導我們，要凡事包容，謙卑寬恕，愛是恆久忍耐，這些都是喜歡喝烈酒的人必須悔改回頭之處。

（本文與台灣醒報同步刊登）