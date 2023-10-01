陳立恆／供應鏈重新連結台灣與德語世界

九十年前的南京，在兵荒馬亂的戰火裡，朱家驊博士創建中德文化協會，為當時兩國之間的貿易與軍事往來提供許多運作斡旋；九十年後的台灣，在風雨飄搖的混沌中，先進們接下了協會的薪傳，其後更擴制成為中德文化經濟協會，繼續凝聚產商學研的民間力量，為台灣與德語區國家共謀靈活多元的經濟文化交流而努力。

今年十月廿七日協會的九十周年紀念，我們即將舉辦一場國際座談會，空前邀集了現任及歷任德國駐台代表、德國經濟處處長、奧地利駐台代表、瑞士商務處處長等重要的德語區駐台官員，當然還有許多本土產商學研界的重要夥伴，一起探討國際供應鏈的發展趨勢與各方的合作契機。

選擇供應鏈成為九十周年的主題，肇因於台灣與德語區國家一樣，皆屬於全球重要產業供應鏈中隱形冠軍企業最精最密的國家之列，然而在全球化重組的後疫情時代，我們同樣或多或少的受到地緣政治波及，以中美角力的重災區台灣為例，全年一至七月外銷累計大減十六點九％；從去年第三季起算，台灣出口已經連續十一月呈現衰退，今年ＧＤＰ成長率應該無法「保二」，雖然有官員學者表示因為前年基期過高，今年的數據只是回歸正常，可是景氣下行、出口受限是不爭的事實，也是台灣所有大小工商團體都想要擺脫的困境。

另一方面，歐洲也是飽受俄烏戰爭的拖累，通膨高漲的德國今年首季ＧＤＰ季減少○點三％，加上去年第四季經濟呈現萎縮，這意味著這座歐洲經濟火車頭已經跌入連兩季負成長的「技術性衰退」，其實從二○二二年底到現在，德國經濟情勢尚未迎來真正的好轉，甚至有人擔心德國將再次陷入一九九八年歐洲病夫（Sick Man of Europe）的危機當中，再加上今年九月的慕尼黑車展上，面對中國車企的強勢來襲，我相信無論台灣、德國還是其他德語區國家都需要積極尋求另一種增長模式，讓我們這些地位關鍵卻相對弱勢的經濟體得以在大國對峙的地緣政治中繼續守成創新。

而在關鍵弱勢的增長模式中，吾以為供應鏈中的風險管控與夥伴關係至關重要，畢竟全球經濟的運行正是著無數供應鏈的血氧輸送，因此最近出台了許多關於供應鏈方面的收緊情勢，例如，德國新生效的《供應鏈法》、美國「關鍵供應鏈檢討」計畫、歐盟「開放性戰略自主」等關於國際供應鏈的行為準則，對於台灣與德語區國家的企業而言，都是一場政治與生意的權衡之下重塑競爭格局的全新挑戰。

誠然，這世界上的供應鏈目前都繞不開中美兩國的博弈話題，君不見無論提高關稅還是出口制裁，任何一個政策上的改變都可能造成相關產業供應鏈上的人仰馬翻，所以如何在詭譎多變的政治風險中建立互補可靠、又環環相扣的夥伴關係，讓供應鏈上既能保持血氧充足的暢通無阻，又能發揮出一加一大於二的協作效力，相信這是台灣與德語區國家及其企業都有興趣一起集思廣益、共同研究探索的機遇場合，更希望我們藉由對於國際供應鏈的思考碰撞，重新連結台灣與德語區國家之間的共同志趣、互惠利益與未來發展，也許在日益艱難的海峽與南向之外，我們得以看見一個更遼闊的天空。（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）