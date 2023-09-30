廖元豪／「Moving 異能」帶來的驚喜

韓劇「Moving 異能」剛播映完畢。這部乍看像是「韓國Ｘ戰警」的奇幻動作片，卻以老派、溫馨且自然的人性為賣點。炫目的影像效果及精采的動作場面，固然還是亞洲第一，但它擺脫了以往善惡二元的對立，也放下了狗血激情的韓劇表達方式。對當前這個不太美好的世界，是一帖清心良藥。

先從劇集中的「南北韓對戰」開始說起。以往影片一旦涉及政治國族，往往都在最後一集安排一場「好人vs.壞人」、「我國vs.敵國」的大戰，我軍大勝，敵國壞人全軍覆沒。「Moving 異能」卻顛覆了簡單的善惡二分法。北韓異能者都有令人心疼的生命故事，行為舉止有時甚至比主角（南韓異能者）更脆弱，更有人性。片中詳述北韓異能者當初是如何非自願地被挑選來當作武器，也演出了殘酷訓練的過程。在戰鬥時刻，帶隊軍官碰到南韓無辜學生，並不開槍，而是要他們躲起來；他雖然不是異能者，但多年來看著同袍在自己手下受苦、死去，強烈的歉咎感使他最終寧可選擇死亡。

這在韓劇、好萊塢劇中，都是少見的設計。商業影片為了正當化「好人打壞人」，往往都把「壞人」（敵國）塑造成壞到骨子裡的傢伙，這才能在主角把壞人打死時，讓觀眾叫好。「敵人就是壞」的卡通型人物設計，在韓劇更是普遍。紅極一時的「黑暗榮耀」、「造后者」，裡頭的霸凌者以及財閥家族，簡直可以直接在他們臉龐畫上京劇臉譜，哪有這兒的細緻？

尤其，南北韓依然處於對抗緊張關係，南韓影劇卻能把北韓殺手人性面敘述得如此動人。我們想想，今天有沒有台劇敢把兩岸對抗拿來作主題？哪一齣台劇願把「中國殺手」描述得這麼有人性？在當今政府的認知作戰下，醜化「敵人」不遺餘力，連來台訪問的學生團都要被質疑搞統戰，開放陸客觀光也有人批評是木馬屠城，何況是異能特務？雖然片中還是要把邪惡歸諸於幾個「純壞人」，但這些壞人是巴不得兩韓永遠仇視對立的特務頭子（南北韓各一），而非人民。對照回台灣，不就是說那些看不得兩岸友好，煽惑對立的高層政治人物，才是可惡的「壞人」？現在都由「當今」補助、支持才有經費的台灣影視圈，敢這樣拍嗎？

除了「北韓也有好人」，本片的愛情、親情，也讓人特別揪心。與美國「Ｘ戰警」不同，片中兩代的異能者主角，多半是和家人密切生活在一起。各種問題，是「家人」一起去面對。這就降低了「超級英雄」片的個人、英雄主義色彩。異能者張洙源與咖啡廳女郎黃智熙的戀愛，雖然不像另一對偶像那樣高顏值，但卻更揪心十倍：一個路痴鐵漢因為迷路而在路上哭，騎車的咖啡廳女郎給予協助，接著發展出雋永的浪漫。而看來無所畏懼的張洙源，在得知噩耗後從戰場上趕回、一面換褲子一面痛哭的景象，更是不知讓多少觀眾拭淚。他們是超人，但影片呈現的是他們「人」的一面。

人都有溫暖的一面，但在這個汲汲營營又政治極端對立的時代，加上網路世界總是呈現衝突、對立、負面的一面（想想最近「博愛座」風波），我們好像已經習慣於善惡二元（其實是把「對方」打成妖魔），並且不屑說愛，羞於展現關懷。「Moving 異能」的賣座與熱烈回響，似乎證明了「彼此相愛」的德行，仍存在我們的人性之中。（作者為政治大學法律學系副教授）