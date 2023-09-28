王建煊／王老先生講故事之372：真有懼妻症嗎？

進開刀房前，醫生安慰病人不要擔心，手術最多二個小時， 進去我們會為你打麻藥，然後你就會有－個美夢，說不定還會夢到漂亮的美女。病人妻子提醒先生說，美女只能夢見太太呦！醫生：那要看你先生是不是「怕太太俱樂部」會員，若是，大概就不敢夢見別的美女了！病人妻子因為怕太太，即使夢到美女，醒來也是不敢說的！雖然離婚率高漲，但夫妻總希望能一輩子白頭偕老，懼妻、懼夫或互懼、互不懼，究竟何者為優，見仁見智。

有懼夫症的人可能較多

百年多前，女性就學率低，家庭收入主要來自男性，女性依靠男性的程度大，甚至有休妻後，太太生活困難，這種現象即使在今日亦常存在，不少離婚單親媽媽，生活陷入窘境者亦非少見。再加上傳統大男人主義作祟及可能的小三威脅下，妻懼夫可能多於夫懼妻。一般說某先生有懼妻症，多為幽默性玩笑，實際上誰懼誰，外在表現與居家實況並不一定相符。

家有母老虎

其實懼妻症自古即有。我們常說家有母老虎或河東獅吼，震耳欲聾，可能就是形容家有悍妻的意思。有次在大陸參觀一個景點，有個攤位賣刻有十二生肖圖案的竹牌，並表示可以刻字留念。太太蘇老師屬虎，我買了一個虎牌，上面刻上蘇老師名字，我告訴刻字的人說，我太太是隻母老虎。其實我也屬虎，結婚時並未排八字，因為太太全家是基督徒，不信這一套。我的父親那時還沒有信上帝，有點主張要排八字。我堅決反對，好不容易追到個女朋友，若聽信八字先生隨便說一句「一山不容二虎」，婚配大則不成，小則終生陰影，不知這兩隻老虎一輩子會吵成甚麼樣子。

尊重不是怕

我們結婚六十年了，小爭吵有之，大吵大鬧或動粗，絕無此舉，也從沒有誰懼誰，偶而有點膽怯則不能免。

例如我想賣她名下的房了，成立慈善基金會，心想不知她會不會反對，向她提出時會有點猶豫膽怯，但這種膽怯感，不能解釋為懼妻，反而應該解釋為是尊重對方的一種自然反應。

賣房1,400萬元，成立無子西瓜基金會的事，蘇老師一口答應。如今，無子西瓜基金會已運作多年，要讓無子女者，排除他們老年時無依無靠的憂慮。

丈夫是妻子的頭

談到夫妻關係，聖經上有許多美好的教導，對夫妻百年好合、牽手走一生有很大的幫助，大家如果都能照著聖經的話來做，那怕是只做了一點點，白頭偕老也較有可期。但也有些教導會被斷章取義，引起爭執。例如聖經說 「丈夫是妻子的頭」做丈夫的常引用這句話，來解釋他是－家之主，妻子事事要聽他的，遇有意見不合時，丈夫會大聲對妻子說．丈夫是妻子的頭，聖經妳都不看嗎？企圖以聖經的話來壓制妻子。

講這樣的話。要不是不懂聖經真意，就是故意扭曲其意，以取獨斷之權威。

頭說要吃飯，嘴巴說不要吃，口就是不張開，怎麼吃呢？頭說要寫字，手說太累不想寫，頭說要上班，腿說走不動了。頭徒有發號之名，卻無其實，是頭又有甚麼用呢？軀體的各部位，必須相互配合，才能圓滿完成任務。

聖經上要求丈夫「當愛妻子如同愛自己身了」，丈夫是妻子的頭，只不過在表示丈夫在軀體上的位置，不表示你可以為所欲為，沒有妻子的配合，丈夫又能做甚麼大事呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）