魏國彥／大屯火山會再爆發嗎？

魏國彥 九月十八日晚間，南沖繩海槽發生一起規模六點八的地震，震央深度卅六公里，全台有感，並無災情。我心想，台灣的地球物理學者應該是抱著興奮之情來迎接這個地震，因為密布在台灣北部的地震網測站，得以接收到高品質的地震波，從而診斷大屯火山下到底有沒有岩漿庫。

話說從頭，上個世紀八十年代以來的眾多研究顯示，台灣北端的大屯火山群在兩百八十萬年前開始噴發，陸陸續續、層層掩覆的熔岩流與火山碎屑流，構築起一座又一座的山頭，到十萬年前左右才逐漸平息，因此一般認為大屯火山已死。廿世紀的最後一年，台大教授楊燦堯發表了一篇重要文章，他分析大屯火山的火山氣體氦同位素組成，知道這些氣體來自上部地涵，隱示著大屯山下方還有著活躍岩漿庫。本世紀以來，國科會、中研院都積極因應，在台灣北部地區建立了更多高品質的地震測站，民國一百年也在陽明山國家公園建立「大屯山火山觀測站」。

二○一五年的一篇研究文獻報導紗帽山的一塊岩石，年齡只有一千五百六十七年老，坐實了大屯山就是「活火山」的隱憂。二○一六年，中央研究院地球科學研究所的林正洪特聘研究員，利用震波的P波與S波找岩漿庫的「陰影」，他估計在大屯山下方廿公里深處，存在一個十五公里長、六公里寬的岩漿層（約四分之一個台北市面積），可能有四公里厚，總體積三百五十立方公里。這篇文章發表在「自然」集團出版的《科學報導》，是科學界頗負盛名、相當有權威的一本期刊。林研究員在後續的科普演講中，將台北市與龐貝古城相比較，問台北會不會走上龐貝古城的命運？（公元七十九年，羅馬帝國時期繁華的龐貝城毀於維蘇威火山大爆發）。

二○二一年中正大學團隊應用同樣的震波陣列資料研究，也發表於《科學報導》，卻得到完全不一樣的結論。他們基本上否定了岩漿庫的存在，而所謂的「震波陰影」是大屯山下方的破碎帶造成的震波散射，而使P波稀薄化。同年稍晚，中研院地科所的黃信樺博士在同一期刊又發表了一篇論文，指出在七星山、黃嘴山下方八至廿公里深處有個岩漿庫，岩漿庫的上緣向北延伸到台灣北方的海域，深度變淺，只有八到四公里深，讓人怵目驚心。

中研院與中正大學得出完全不同的結論，看來公說公有理，婆說婆有理，因牽涉到大量的數學推導和模型建構，一時還沒有人出來強做解人、裁判對錯。仁智互見其實是一件好事，表示台灣學術自由，博學審問，百家爭鳴，更能找到真相。

地震難以預測，但是火山爆發是可以預知的，重點是我們要有綿密的監測網。除了震波接收站外，大屯山還布建有傾斜儀、水準儀，萬一大屯山底下的岩漿庫有比較大的動靜，我們馬上可偵測得知。

現代科學昌明，台北不會走上兩千年前龐貝古城的後塵，安啦！（作者為中央大學地球科學院兼任教授）