王建煊／王老先生講故事之371：有甚麼事不可能？

聖經上著名的「信心之父」亞伯拉罕99歲的時候，耶和華神向他顯現，說要讓他的妻子「撒拉」生一個兒子！亞伯拉罕俯伏在地喜笑，心裡想 1 00 歲的人還能得孩子嗎？ 撒拉也已 90 歲了，還能生養嗎？

百歲生子？

後來亞伯拉罕果然得一子，起名「以撒」！

朋友常問我．王先生，你孫子很大了吧！我說我還沒有兒子，怎麼會有孫子。我說你聽清楚了沒有，我說「我還沒有兒子」，亞伯拉罕 100 歲仍生了兒子，我才85歲還年輕很多，大家哈哈大笑。

印度有位老先生瑞蘭吉特•拉哈夫 ( Ramjit Raghav) 94 歲得一子，太太 52歲，二年後96歲又生下一個健康寶寶，這大概是世界上除亞伯拉罕以外，最高齡的父親，媒體大幅報導，成為熱門新聞。所以世界上有甚麼事是不可能的？

我太太動過子宮手術，沒有子宮也能生孩子嗎？台灣有位陳太太，子宮切掉了三分之二，2011年9月卻生了對雙胞胎，神奇吧！

馬其諾防線固若金湯？

二次大戰前，法國為防德軍進犯，國會通過當時國防部長馬其諾所設計的防禦工事，花了十年時間，在法德和法義邊界建造了一條長達幾百公里，固若金湯的馬其諾防線。

馬其諾防線確實有夠堅固雄偉，防線除地上用全鋼製的堡壘外，防線內四通八達，有地鐵、隧道、公路聯結，有大砲彈藥庫丶醫院、工廠、發電場及各種生活設備，不一而足。

法國人為此條防線感到驕傲，更絕對相信可以保障法國的安全。但萬萬沒想到，德軍居然攀越其背後的阿登山區，經過比利時，繞過馬其諾防線，佔領法國全境。

馬其諾不但未成為法國人的驕傲，且成為軍事教育的重要講章，現在馬其諾防線已成為重要觀光景點。世界上有甚麼事不可能！

窮和尚可以當皇帝嗎？

當皇帝真過癮，權力比現在總統高出千百倍，不會被罵到臭頭，後宮佳麗三千，任君挑選，不像現在有小三緋聞就要辭職下台，所以古代人，誰不想當皇帝？

明朝開國皇帝朱元璋，小時候家貧如冼，為人放牛，只讀過幾個月的私塾。17歲時因地方瘟疫，父母及大哥皆病故，在鄉里幫忙下，用破布裹屍，草草埋葬。他己無路可走，只好剃光頭到皇覺寺當和尚，但天災連年，寺廟亦泥菩薩過河自身難保，朱元璋只好離開皇覺寺，敲著木魚，出外化緣度日，山棲野宿，如此有四年之久。

這樣一個只讀過幾個月私塾，如此可憐身世的人，任誰也不會想到他有一天會當上至高無上的皇帝。

世界上還有甚麼事是不可能的呢？

垃圾場的鑽戒找得到嗎？

有位太太冼臉時，將鑽戒拿下來，隨手用衛生纸包著，但忘了，當做垃圾丟進垃圾車，發現時，垃圾已進掩埋場，當然不可能找回來。

但清潔隊大動員，追溯運送車輛，何時進場，大约埋的位置，最後居然找到了，不可思議！真是不可思議！

世界上許多事，無論大小，無論多麼不可思議，只要有一絲可能性，就不無成功的機會，但如知難而退，放棄了，不可思議的事，當然就不可能發生了。「在上帝沒有難成的事！」旨哉。

（本文與台灣醒報同步刊登）