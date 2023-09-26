王建煊／王老先生講故事之370：大喊大叫台灣客

台灣人出國到了餐廳或其他公共場所，如入無人之境，大嗓門，大喊大叫且隔空講話。

「喂！老張你也來夏威夷玩啊！夫人來了沒有？」「我們全家都來了，你們來了幾天，我們明天就要回台灣了！」

這種事發生在中國餐廳還好，因為大家都這樣，見怪不怪。但如發生在外國人多的西餐廳，外國人會以為發生了甚麼事，台灣人在吵架。多數西餐廳，洋人用餐都低聲細語，安靜的用餐環境也是西餐廳的－個賣點。

所以有一度美國的西餐廳，公開表示不歡迎台灣顧客。

大嗓門第一名是中國

這幾年大陸在各地遊客增加的很快，他們的嗓門更大，台灣大嗓門欠禮貌的形象，稍有人擋一擋了，最少我們可以說，大嗓門的第一名不是我們。

台灣人為甚麼講話這麼大聲，有人說這與台灣地狹人稠有關，台灣人口密度世界第一高，家庭空間小，孩了多數在街上戲遊，車聲吵雜，不大聲講話，對方聽不見，久之就成了大聲翁。

中國大陸更是如此，都市孩子大多在街上或人多處聚集玩耍，不大聲，對方也就聽不見。

大嗓門是一個很不好的習慣，多數情況下，說話聲音大，對方容易誤會你生氣了或以為你得理不饒人，更重要的是你會吵到別人。所以有許多公共場所，尤其是醫院等處，都貼有「請輕聲細語」的標語。

日前我去拜訪－位住院病人，一位女士拿了基督教的福音單張來病房發散，勸人來他們的教會聚會，說話很大聲，驚擾病人。

我趕快告訴她，這裡是病房妳不可以隨便進來，毫無顧忌的傳教。我又對她說，妳以這種方式傳福音，是負面反效果，不蒙神喜悅。

理直而氣緩

人們說話大嗓門，另外一個原因就是我們常講的「理直氣壯」，所謂的氣壯，大概就是大聲講話吧，因為理由充分，當然應該大聲一點。但是大聲以後，即使事情站在理上，也會給人得理不饒人的惡相，對方如果惱羞成怒，事情反難善終。

當我在政府機關職位逐漸高升時，我的老師愛護我，特別教導我在官場絕對不要得理不饒人，要「理直氣緩」而不是「理直氣壯」，這樣對方反易接受你講的道理，政務容易推行，又不得罪人。

老師講得真有道理，但雖知其理，可是仍時常犯錯，事後每想起老師的教導，就甚後悔。

大噪門何用？

有次與一位晚輩朋友在餐廳用餐，朋友很大聲的對他父親講話，鄰座因而側目。我跟他說，對父親講話何必這麼大呼小叫的，沒有禮貌。他說，父親聽力不行，不講大聲根本聽不見。

這看似有理，但為何不能靠近點，甚至對著耳朵講不就行了嗎，再不然就替老人家裝助聽器，解決問題的方法很多，不是只有大聲翁－種。

其次人在憤怒時或受到冤枉時，講話容易大聲，但聲音大並不就能消怒解冤，有時反而反效果，脾氣發完後，問題非但沒解決，反而會做成令人後悔不已的決定。

所以德高望重的人，常勸導後輩：「人在憤怒時，千萬不要做任何決定」，過三天再做決定，保證比較安全。

（本文與台灣醒報同步刊登）