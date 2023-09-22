王建煊／王老先生講故事之369：愛妻子如同愛自己

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聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
王金河醫師。(玫瑰古蹟提供)
王金河醫師。(玫瑰古蹟提供)

丈夫愛妻子要如同愛自己的身子，這是聖經上的教導。但有多少人實行了呢？ 恐怕很多基督徒也未必做到了吧！

烏腳病之父王金河醫師是一位虔誠的基督徒，他做到了。

戲劇性的結合

王金河醫師與妻子，認識到結為夫妻，有點戲劇性。當時王金河有一位戀愛多年的女朋友，論及婚嫁，王金河找了一位長輩－起搭火車去提親，下車後先打電話到女方家表明是來提親的，女方家人居然表示不歡迎他們來，婉拒了提親，這真是晴天霹靂，傷心之至。

這位長輩安慰他不要難過，大丈夫還怕娶不到老婆嗎？ 回程時，長輩建議去－位朋友家坐坐，這位朋友有個妹妹尚未結婚，經過介紹他們很快就結婚了。

夫唱婦隨

婚後相親相愛，家務全由夫人主持，太太對丈夫奉獻鳥腳病患等慈善活動，更是全力支持。例如截肢康復後的病患，在技術培訓二廠編織草蓆，完成後也都是由夫人親自到各處販售，得款後回饋給編草蓆的人。

王金河之所以能成就許多令人欽佩的愛心工作，夫人的支持功不可沒。這種情形我深有感觸，我之所以能夠組織了六個公益慈善基金會，在各地獻愛心，若沒有太太蘇老師的支持，同心合一的努力，非但不可能有現在的成績，甚至根本就沒有機會能走上公益慈善獻愛心的道路。

王金河夫人在 64歲時，因糖尿病中風而截肢，行動不便需人照料，白天的照料工作由護理人員負責，因為王金河要看診，但下班後的照料工作，包括冼澡、清理大小便等，全由王金河負責，直到夫人 74歲過世，真是十年如一日。

輪椅觀光 人生值得

有一年王金河醫師全家大小26人組團到歐洲觀光，王夫人雖然行動不便但仍同行，服事太太的工作全由王金河負責，他說最困難的，就是在飛機上的大小便。

他說他們準備了一個扁的便盆，在便盆內套上塑膠袋，大小便後將塑膠袋一紮就可丟棄。一個截肢坐輪椅，事事要人服務的老人家，到歐美各地旅行14天，照顧起來當然是十分辛苦的。但王金河醫師不以為苦，認為這正是回報太太的時候。

我在想這應該是王夫人最感到欣慰的事吧。晚年時，雖有病痛不便，仍能全家大小一同出遊，擁有丈夫誠摯的愛，兒女的孝順，人生算是值得了。

榮譽與妻子分享

王金河醫師得獎無數，又當選過鄉長、縣議員、農會理事長，常有榮譽喜悅的事臨到，他都會帶著太太參加，分享光榮。因為他的成就，太太有份。這樣時時想到太太的人，現在恐怕並不多見了！

我在擔任財政部長時，有同仁榮升新職，交接典禮我都會邀請他們的夫人一起參加共享成就。丈夫有成就時，應時時想到太太的貢獻與辛勞，這才是無愧於心的好丈夫。

人也有發脾氣的時候，王金河醫師有次因意見不合，打了太太，太太淚流滿面，事後王金河醫師十分後海難過。

有一次王金河又因事，氣到想打太太，這時他拉著太太的手，打自己的臉，懲罰自己又將犯錯的脾氣。這真是愛妻子如同愛自己身子的好榜樣。

王金河醫師對社會、對台灣有許多貢獻，但他在夫妻相互扶持及教育子女上，也都有很好的榜樣。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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