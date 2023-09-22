朱宗慶／愛的過程 在輕重緩急拿捏之間

朱宗慶

還記得女兒出生之時，我和太太決心要讓她在充滿愛的環境中成長；因而，在嬰孩階段，我時常抱著她，想辦法給她最大的安全感，讓她感受到親情之愛。雖然手臂會痠疼，睡眠時間不太足，但對我來說甘之如飴，視為一種「甜蜜的負荷」。日後，孩子日漸長大，我們的教育方式依然沒有改變，在這個過程中，父母和師長扮演著陪伴與引導的角色，和孩子一起踏出成長的每一步，累積學習經驗。

現下社會環境變遷劇烈，發展的速度也愈來愈快，這個現象對教育工作帶來深刻的影響，而對於打擊樂這個從邊緣到主流的樂種來說，更可謂格外有感。由於快速成長並持續蓬勃發展，四十年前後打擊樂的「起跑點」，已是差異甚大。舉例來說，曾經被評為難度甚高的演奏技法，如今已是多數打擊樂學子皆能嫻熟的基本技能之一。再者，在專業的展演工作上，就演出型態而言，由於技術的整體環境提升，帶來學習和演出機會的增加，新的世代依循著架構設定汲取日月精華，便能夠在年紀輕輕的時候，擁有相當精湛的表現，令人刮目相看。

然而，這樣的「早熟」現象，令人一則以喜、一則以憂。喜的是，多年來人才培育有成，新一代的能力傑出，為下一階段的發展前景帶來樂觀展望。但另一方面，也不免讓人有些擔心；在如此完善、「營養充足」的環境裡學習成長，要達致不錯水準、在舞台上表現得有模有樣，不再是遙遠的夢想；但在歷練過程較為短暫的情況下，許多需要時間內化累積的過程，被壓縮為僅是技術面的提升，如此一來，「登峰造極」反倒可能會帶來落差和局限。

無論是對孩子的教育，或是對學生、對新世代團員的培養，我時常留意、忖度於這個分野與分際。我想，「熟成」需要方法，也需要時間，而循序學習、各方歷練的累積過程，更屬必然且重要。

近期，從剛開學的校園，到不同的彩排與演出活動，打擊樂的年輕世代在在令我驚豔不已，也讓我對打擊樂的未來燃起無限希望。以打擊樂團來說，因為許多前輩的努力，造就了一片肥沃壤土。新進的團員除自身條件優異外，更有機會參與和演出相關的台前幕後工作，接受各式各樣的歷練。無論是以協助、見習的角色參與其中，或是獲得獨當一面的展現舞台，過程中必然感覺到有挑戰、有挫折，但這樣的實作經驗，除能使年輕的擊樂工作者獲紮實的技術外，更加體認到，成就舞台上的剎那，還包括了抗壓心理素質的培養，以及演出者間合作默契與關係的建立等面向。最終，這些環境給予的機會都會內化作養分，使之質量兼具地成長。

我樂見年輕擊樂學子的優異表現，也不時思考這樣的頭角崢嶸，如何能為打擊樂的整體發展注入激活的能量。或許，這個「愛」的過程，就蘊含在父母與孩子、老師與學生、資深與後進，養育、教育、傳承關係的輕重緩急拿捏之間。

（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）