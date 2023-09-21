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王建煊／王老先生講故事之368：和氣才能生財

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
和氣才能生財。 示意圖(ingimage)
和氣才能生財。 示意圖(ingimage)

苗栗每年三到五月是觀賞螢火蟲的季節，螢火蟲最多時可達二、三十萬隻。四至五月是油桐花盛開的時候，滿山遍野皆是白色油桐花，恰似一片雪景，所以油桐花又稱五月雪。因此這段期間是苗栗南庄的旅遊旺季，南庄有處老街，頗負盛名，遊客如熾。

監察院同仁也趕熱鬧，四月底辦自強活動去了南庄等地。南庄老街擠得水洩不通，好像電影散場一樣，老街 80％以上的店家都以販售食品為主，樣式多引人入勝。多數食品店都用小盒子、小碟子放有試吃品，供遊客用牙籤品嚐，提升遊客購買慾。

我們經過一家食品店試吃了－小塊如－元硬幣般大小的特製地瓜，冰過的，味道不錯，考慮買一點帶回去。正考慮時又試吃了一塊像小方糖般大小的蔴薯，同事問要不要買，有人說太甜了，怕胖不敢吃。

要錢的怕胖？

正說時，店老板繃著臉孔低著頭冷冷的說：「要花錢就說怕胖」，意思是說，試吃就不怕胖。人家很奇怪，怎麼現在還有這種小氣又不懂禮貌的商家。同事說，麻薯不買，那要不要買點地瓜呢？大家說不用了，因為「要錢的會胖」，當然最後在那家店甚麼都沒買。

後來又經過很多小食品店，都有試吃的，有的老板娘還拿著試吃品要我們嚐嚐，我們都搖搖手謝謝，因為怕不買時被批「要錢的會胖」。

做生意顧客至上，以客為尊，總是要笑臉迎人，如果怕客人貪小便宜，只試吃而不買，那就不要放試吃品，其實即使整盤試吃品都被客人吃完，也沒一點點。

像這樣小氣的店家，－點微不足道的試吃品，都這麼在意，因此不難想像其產品偷工減料的可能性會較大，所以光顧時自當謹慎。

客氣才能生財

有次我去一家連鎖藥妝店買東西，我只知道產品的大概名稱，服務小姐替我找了好幾種，問我對不對。我選了其中一種說要買兩瓶，小姐說只有一瓶了，然後一直說真對不起，服務態度溫馨有禮，出乎意料的好，我立刻對她說 「小姐，妳的服務態度真好，我很滿意。」這家藥妝店有很多分店，但我都盡可能去這家店買，即使路程比較遠。

有次週末，一夥人陪朋友去買房子，建商名氣不大，但建屋十分豪華，都是八十坪以上的大房子。我們這位朋友很有錢，是衝著大坪數房子才去看的。

接待女士打扮入時，後來推測說不定是老闆娘等級的。我們半開玩笑的問「有沒有三十幾坪的房子？」這位女士收起了笑容說「沒有！我們房子八十幾坪就是最小的了！」說完掉頭就走，忙著去招呼其他客人。我們與朋友會了一下眼神，就離開了。

這位朋友是看過廣告，又打聽了一下，才邀我們一起去看的，如果接待人員有禮貌一點，說不定房子就成交了。

善用獎與懲

這使我想到民營企業員工或政府公務員的管理，大概都脫離不了「奬懲」兩個字，誰將這兩個字運用得愈公道，愈淋漓盡致， 誰就會是成功者。

其實我們所有的人，隨時隨地都應注意「獎懲」二字，對好的人，好的行為，我們要毫不吝嗇的給與鼓勵，那怕只是一句讚美的話，對壞者就要給與懲罰，那怕只是不買他的東西。

當整個社會充滿獎懲之道時，社會就會正向發展，否則是非不明，人心就會向下坡走，終至多數人怨聲載道，甚至想遠離這個地方。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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