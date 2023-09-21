楊志良／世事無常，苦煞眾生

在四十歲以上「長輩」的記憶裡，要考上大學很難，但現在的孩子，要考不上大學很難；在不久以前，要考上國立大學很難，現在要考不上國立大學很難，今年就有七所國立大學招不滿學生；現在要考上台灣大學很難，除了要努力Ｋ書外，通常還要去補習班排排坐，加上祖上有德，但不用著急，只要再過幾年，考不上台大就變得很難了。醫學系是無數莘莘學子的夢想，不少人一而再，再而三，全力敲門而不得入，也請再忍耐一下，再過一段時日，考不上醫學系也變得很難。

早年，國中教師都由師範大學培養出來，後來因為教師工作穩定，大學畢業生搶著當教師，各大學紛紛增設教育學程。但時至今日，教育環境惡劣，學生考核教師，家長申訴不斷，老師難為程度直追韓國。韓國老師在家長霸凌下，五年多的時間，多達百人自殺，逼使廿萬名教師不得不上街頭抗爭。台灣則是年輕人對擔任教師興趣缺缺，今年連代課老師都有許多缺額。

早年師大有兩個系的畢業生不用到國中教學，一是社會教育系，黨國時期，報紙電台都是政令宣導，當記者就是從事社會教育。二是衛教系，畢業後當然是從事民眾衛生教育。從事農村衛生教育的同學，宣導的是家人不可共用毛巾以減少沙眼，不可共用牙刷以減少肺結核。現在人洗臉、洗身體、擦乾身體都是不同的毛巾，在當年算是天方夜譚。

本人則是在家庭計畫推行委員會，從事推廣節育，二個恰恰好，教導民眾有關結紮、保險套、子宮內避孕器、避孕藥等知識，以避免生太多而養不起。現在年輕人誰不知道如何避孕，反而是政府及各界拚命催生，祭出各種獎勵措施，但就是生不出來，台灣已不是人口過多，而是嚴重的缺人。

以往鄉鎮公所的「官員 」，俯視民眾，申請一份戶籍謄本要跑好多趟。現在民眾前往洽公，馬上請坐奉茶，尊稱先生、小姐、阿公、阿嬤，還要小心被申訴，成了真正的公「僕」，常有不如歸去之嘆，基層公務員大量流失，以前高普考報名人數眾多，現在報名者車少人稀。

最有趣的是，以前的政務官若是政策或理念未獲得支持，就會掛冠而去，如劉憶如欲徵證所稅、王清峰反死刑。本人推動二代健保，雖獲得通過，但版本不同，精神已失，便堅決辭去署長一職。然而一夜之間，完全變調，政務官寡廉鮮恥，人人要他下台的陳吉仲、行政處分常敗訴的ＮＣＣ主委陳耀祥，官威何其大，中天不復照就是不復照。為何如此？因為有更寡廉鮮恥，視人民為芻狗的總統及行政院長。

台灣民眾因面臨兵凶戰危，生活水深火熱，導致近三百萬人憂鬱，其中有五分之一的人夜夜難眠，要靠安眠藥，因為害怕世事難料，一覺醒來，就如已經隔世。

（作者為退休教授、前衛生署長）