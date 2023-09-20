葉匡時／「還路於民」要由地方政府落實

今年八月二十日，由「行人零死亡推動聯盟」發起的「還路於民大遊行」聲勢浩大，四位總統參選人都參加這活動，總統府、交通部以及各政黨也都馬上做出相關回應，表達他們對行人交通安全的重視。這個聯盟是希望台灣能向瑞典、日本等許多國家學習，要以行人零死亡願景（Vision Zero）為目標，建立「人本交通」，有效地保障行人交通安全。「推動聯盟」並提出五大訴求，要求政府能具體落實。

我非常認同「推動聯盟」的訴求。事實上，交通部在馬政府時代，就已經注意到行人零死亡這個願景，並積極推動相關工作，因此，馬政府那八年的交通死亡人數是逐年遞減的。但無可否認的，要落實這些訴求，所面對的挑戰很大，包括：民眾安全意識的加強、道路與號誌的調整設計、專用人行道設置、清空被占用之騎樓並整平走道、普及大眾交通…等。很多人因而質疑，行人交通安全議題是否會與其他許多議題一樣，熱鬧一陣後，台灣依舊是行人地獄？其實，天下無難事，只怕有心人。我相信只要「推動聯盟」這些充滿理想的年輕人，能夠用對方法，持之以恆，一定可以達成目標。以下我提出幾個建議以供參考。

首先，我們要知道「行人零死亡」是一個必須長期推動不懈的願景。瑞典、日本、韓國等國的「行人零死亡」政策都花了二、三十年才見效，而台灣中央部會首長任期如走馬燈，一兩年就更換首長的案例屢見不鮮，因此要靠中央部會長期持續地推動這項政策並不容易。不過，中央部會的主要工作是立法、督導、財務支援，地方政府才是具體的執行單位。因此，「推動聯盟」除了要求中央訂定《交通安全基本法》和《道路設計規範》等相關法規外，更重要的是要督促地方政府去落實執行。然而，地方首長因選舉或特殊利益考量，常不願意去做太難做的事情，所以要靠「推動聯盟」這類民間組織的持續監督關注，地方政府才會有足夠的推力來推動行人零死亡願景。

「推動聯盟」也要透過地方議會，要求行政首長提出行人零死亡願景的具體步驟，以及逐年降低交通死亡人數的具體指標。目前各地方政府都有交通安全督導會報，必須每月檢討當月的交通事故。只要地方首長正視督導會報，不虛應故事，針對行人傷亡事故尤其要特別注意，自然可以逐年減少交通傷亡。

行人專用路權可能是最難執行的工作。各地方政府可以在其蛋黃區先畫出一個示範區，用一兩年的時間，淨空被占用的騎樓，並整平騎樓走道，以方便行人和身障者安全行走。沒有騎樓的巷道則應盡可能畫出人行道，並禁止被占用和車輛臨停。如果每個縣市都能成功地做出一個示範區，讓民眾體認到行人專用路權的好處，大家自然會樂於配合政府在其他地區繼續規畫出更多的行人專用路權。

至於道路縮減寬度以利限速，以及十字路口與行人穿越道的設計改善等其他繁瑣卻很重要的工作，也都有賴地方首長持之以恆推動。地方政府首長通常能成功連任做個八年，只要他們願把「人本交通」列為施政的優先事項，八年的時間應該可以收到相當具體的成效，如此台灣才可能掃除行人地獄的惡名。（作者為陽明山未來學社理事長）