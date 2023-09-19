王建煊／王老先生講故事之367：這個世界好心沒好報？

早晨散步，看到一位女士正發動車子，但車窗外的後視鏡沒有打開，我好心的將它拉開。過了幾分鐘那位女士將車子開到我身邊，打開車窗很生氣的跟我說，她車子內有按鈕，一按車外後視鏡就會自動伸開，你替我掰了一下，現在自動開關已經不靈，不管用了。

我頭皮一陣麻，甚責怪自己多事，但只好趕緊道歉，並表示願意賠她。講話時她手仍在頻頻按後照鏡開關鈕，突然好了，她關了車窗就走。可我卻心裡不是味道，對自己的無知感到懊惱，進而有點遷怒車主，我是好意，幹嘛要用那樣難堪的嘴臉講話呢？

我們幫你除草

有隊山友，假期登山健行，走到一塊農地旁邊，見農地長滿了草，善心大發，全體出動抜草，快抜乾凈時，農夫出現，大聲的說：你們幹甚麼？山友說幫你除草，你好耕種呀！ 農夫說：草是種給牛吃的，拔光了，牛吃甚麼？

山友們一陣錯愕，怎麼會這樣？只好道歉，猛說對不起。但是大家心情是懊惱的，當然也因此學會了一些事。

從前宋國有個性急的人，嫌農作物長得太慢，費了很大力氣，將秧苗一一拔高，不到一個上午，所有秧苗都長高了許多，很有成就感。次日欣賞業績時，發現秧苗都死了，這是「揠苗助長」成語的由來，這位性急的人，本意不壞，但結果甚糟。

被解雇的傭人

婦人串門子，來到鄰居家，聞到飯鍋似有焦味，打開一看，飯底都要結鍋巴了，趕緊澆了二杯水進去，並告知正在客廳忙著招呼客人的主人。主人說，那不是焦了，是我們有意要讓飯結鍋巴，因為先生說有鍋巴的飯比較香。

這位婦人一時為之語塞，不知如何回應，當然只有連聲道歉。

碰到這類的事，我們常有「好心沒有好報」的感嘆，其實好心做出來的事，未必就對人好，對人不好，甚至害了別人，怎麼會有好報出來呢？

有位富家子弟，得了一種怪病，醫生說要絕對禁食，病人餓得發慌，對前來打掃清潔不知情的傭人說：求求妳給我－點吃的。傭人覺其可憐，就拿食物給他，後來病情悪化，追因查出傭人給食物是禍首，傭人挨罵且被解僱。傭人絕對沒有想到一時好心，會落得如此下場。

家裡多兩個外國人

多年前我去紐西蘭華人教會講道，有機會與許多教友聊天，他們非常自責，當年為了孩子能有良好的教育環境，不惜辭職移民紐西蘭。

但多年後發現孩子不見了，家裡多了兩個外國人，經常視父母為路人，因為孩子完全西化，而這種西化的孩子，並非父母移民他國的初衷。父母的心是好的，但並無好報出現。

同樣的，很多有錢人，愛孩子，將孩子送到國外留學，並給他們很多錢。許多孩子非但不努力讀書，且經常花天酒地，惡習一大堆，甚至有飆車撞死人坐牢的。父母的心是好的，但卻惡報連連。

不經一事，不長一智，獻好心亦必三思，否則就會常常出現「好心沒有好報」的痛苦。

（本文與台灣醒報同步刊登）