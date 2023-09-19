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王建煊／王老先生講故事之366：不喝酒的形象

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
不喝酒的形象。 示意圖(ingimage)
不喝酒的形象。 示意圖(ingimage)

高中畢業考上大學的同學聚餐，自我慶祝－下，我從來沒喝過酒，只互相乾了幾杯，就覺得不對勁，跑到廁所去吐，好在年輕，吐完又回到餐桌上。

從此對酒就敬而遠之，敬酒也只是意思－下，稱之為喝樣品酒，擺樣子的，頭雖仰起來，好像喝了一大口，其實嘴是閉著的，－點酒也沒喝。我太太笑我，喝酒，酒杯的酒會愈來愈多，因有口水進去了。

我對敬酒，通常是堅持不喝，怎麼講就是不喝，大家弄得沒辦法，只好放棄。席間如鬧酒也不會找我為對象，因為找了也沒用。有時還有人替我講話，說王先生不會喝酒，不喝酒的形象做出來了，麻煩也就減少了。

拒酒之道

有人不喜歡飲酒，又不知如何拒絕，尤其是從前喜飲的人，突然拒絕敬酒，易被誤會是不給面子。有人隨身帶－包藥，遇有勸酒時，就將藥拿出來展示，身體不適，醫生囑絕對不可飲酒，這招蠻管用的，但用久了，別人還是會看穿，但知道你用心良苦，就饒過你了。

林洋港先生人稱阿港伯，曾任司法院長等多項重要職務，能幹風趣，甚受人們喜愛。阿港伯酒力高強，許多人都領教過他的「表面張力」，酒倒得滿滿的，酒比杯似平還要高出一點，因表面張力原因，酒不會溢出。

有次餐敘上，他敬我酒，也要表面張力一下，我再三表明不勝酒力，他也只好算了。他說王部長樣樣都很能幹，為何獨對這麼小杯的黃湯，就沒辦法了呢？他的幽默化解了當時的尷尬場面。

喝醉倒地，預算才通過

像我這樣不勝酒力的人很多，但國人喜歡鬧酒，想出各種理由要你喝酒，熱鬧的氣氛確有些增加。喝酒阿莎力且有幫助辦事的功效，有位部長邀立委吃飯，希望該部預算能順利通過。部長雖不勝酒力，但為了預算就「撩落去」，一杯接一杯，飯未吃完，部長就倒在地上，一陣緊張，將他送進台大醫院。

該部預算順利通過，立委覺得部長夠意思，有的認為將部長灌倒了，心中過意不去，有的認為部長為預算如此拼命，是好部長，最後預算通過了。有位校長說，在飯桌上灌酒夠意思，議員給預算就很阿莎力。

後來這成為促成預算通過的好經驗，有人會告訢你，要預算通過，宴請立委時就猛灌酒，不勝酒力更好，只要因酒倒地，預算就會通過。

有的單位首長不擅飲，就請打手陪酒，但打手須有一定位階，次長或局長可以，位階再低，立委就不以為然，代打不成反而壞事。這樣的飲酒文化，是有趣好笑，還是搖頭呢？

嚇跑了客戶

我在擔任經濟部次長時，親眼看見部長為了預算，在晚宴上用大碗裝酒與立委對飲，一次一碗，大家又喊又叫，好像在看鬥雞一樣。只有我笑不出來， 直替他們擔心，同時也感受到在這樣的文化下，為官之辛苦。

換我當家擔任財政部長，為預算也要這樣嗎？ 首先我不願意這麼做，而且我也沒有本領這麼做，還好每年預算也都能順理過關了。

公司招待美國來的客戶，為表熱情，搬出國人鬧酒的把戲，把洋人灌倒了。但這家客戶跑了，他們認為與這樣的人做生意，遲早會倒楣的。敬酒、鬧酒、搞熱鬧，真的能賓主盡歡嗎？真能拉到訂單嗎？

外國大客戶來台，同業公會負責接待，這位大客戶喜酒也擅飲，人家一杯又一杯，客戶終於倒地不省人事，送回酒店臉色蒼白，心跳加速，心肌梗塞，送醫急救，差點送命。後來他們也不太敢來台灣找生意了！

（本文與台灣醒報同步刊登）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王建煊

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