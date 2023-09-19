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嚴震生／AU加入G20 只是地緣政治重組？

聯合報／ 嚴震生
印度總理莫迪在新德里舉行的20國集團（G20）峰會上表示，有55個成員國的非洲聯盟（African Union）已成為G20常任成員。（歐新社）
印度總理莫迪在新德里舉行的20國集團（G20）峰會上表示，有55個成員國的非洲聯盟（African Union）已成為G20常任成員。（歐新社）

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G20成立廿多年來，一直維持相同會員，包括G7、金磚五國（BRICS）與土耳其、沙烏地阿拉伯、韓國、印尼、澳洲、阿根廷、墨西哥等新興工業國在內的十九個主權國家，及歐盟（EU）。不過，在今年印度舉行的峰會中，正式將另一個國際組織納入，就是擁有五十五個成員國的非洲聯盟（African Union, AU）。

對不常關注G20的一般閱聽人來說，這項宣布來得有些意外，似乎與先前金磚五國新添六個成員國有異曲同工之處，但事實上將AU納入G20的決定，其來有自，源頭就是二○一七年在德國舉行峰會時，所通過的《G20與非洲的協定》。

更早之前，在AU於二○○二年成立時，就建立所謂的《非洲發展新夥伴關係》（NEPAD）機制，選擇南非、奈及利亞、阿爾及利亞與塞內加爾四個較具代表性的非洲國家，和已開發國家討論有關後者對其進行援助的討論。其領導人並曾在二○○二年至二○一一年這十年中，八次全員獲邀參加G7峰會。隨後，這個平台也一直有成員參加G20峰會。儘管已有NEPAD的參與，但AU主席近年來也固定獲邀出席峰會。自二○一○年起，G20峰會將AU納入常設邀請名單，成為永久來賓，六年前通過的《G20與非洲的協定》意味著非洲議題是G20的重要考量，而關切與解決這個大陸所面臨的挑戰，更需要有非洲的參與。

這次AU的加入，除意味著G20不僅是傳統強權及新興工業國家的俱樂部，也有開發中經濟體成員，代表弱勢終於能夠在大國的饗宴上占有一個席位。即使沒有AU與會，今年G20峰會也不會通過任何對俄羅斯入侵烏克蘭的譴責，如今AU這個有不少國家和莫斯科關係匪淺的區域組織已成為正式會員，美國與歐洲國家若還想主導G20，困難度會相對提高。

今年七月上海合作組織正式將伊朗納入，加上幾年前印度與巴基斯坦成為會員國，讓這個原先環繞中亞地區的平台，進入南亞和中東，成為目前有九個成員國的國際組織。八月下旬在南非舉行的金磚國家峰會，會前曾傳出有十九個國家有意加入金磚，但最終沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗、埃及、衣索比亞及阿根廷雀屏中選，讓金磚國家會員數目來到十一國。

當金磚國家高峰會議會員雙倍於前時，許多國際媒體認為，這是中國與俄羅斯兩個西方國家宿敵在中東及北非地區影響力的擴張，若再加上先前上合組織的歐亞大陸勢力範圍，基本上讓美國＋歐盟＋亞太盟友對它們的圍堵出現極大破口，因為上合組織及金磚國家至少有中國、俄羅斯、印度及伊朗同時屬於這兩個國際組織，新加入金磚國家的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及埃及，也是上合組織的對話夥伴。如今再加上AU進入G20，更增加了莫斯科與北京在後者的底氣，當然可以被視為是地緣政治的重組。

不過，從重要國際組織過去長期被歐美國家所把持，特別是國際貨幣基金及世界銀行兩個金融機構採取加權投票，讓西方已開發國家享有絕對優勢。國際組織民主化是國際關係學門的重要話題，這次AU獲邀成為G20正式會員，當然可視為國際組織民主化的進展。地緣政治重組抑或國際組織民主化，端看解讀者的政治立場及觀察角度。

（作者為政大國關中心兼任研究員）

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