王建煊／王老先生講故事之365：我是不是患了糖尿病？

登山休息時，沖咖啡的人說，今天忘記帶糖，另外一山友說他有糖，大家正感稀奇時，他笑瞇瞇的說：我有糖尿病。

有位男士發現家裡馬桶邊爬了密密麻麻一大堆螞蟻，他思考原因，突然警覺到，他是不是罹患了糖尿病，尿中的甜分吸引螞蟻光顧。日後幾天他故意漏些尿在馬桶上，結果並無螞蟻，虛驚一場。

5.37億人罹患糖尿病

糖尿病雖非甚麼絕症，但染上後，麻煩多，必須忌口，許多東西不能吃。嚴重時會引起多種併發症，例如視網膜病變以致失明，亦可能發生俗稱的「糖尿病足」進而必須截肢。

世界衛生組織2011年報告指出，全世界有5.37億人患糖尿病。蔣總統經國先生，晚年時就因為糖尿病，造成諸多困擾最後病逝，亦與罹患糖尿病脫離不了關係。

對於疾病應該隨時警惕，尤其是年長體弱，或有不良生活習慣的人，多問問醫生，定期健康檢查。

疾病治療最好的方法是預防及提前發現。不能等到症狀嚴重，才看醫生，醫生可能會感嘆的說：唉！早點來，治起來就簡單多了，怎麼弄到現在才來？

但是也不應該時時大驚小怪，便池爬螞蟻就驚恐是糖尿病，咳嗽了一兩下，擔心是否肺炎。這樣自己會變成神經質的人，時時恐懼不安，事情過猶不及總是不好。

攝護腺癌的問題

有位朋友攝護腺肥大，攝護腺肥大容易致癌，需要抽血驗PSA，PSA愈高，致癌風險亦愈高。這位朋友PSA過高，但並未發現癌細胞，經治療PSA已達正常值，醫師囑咐每半年要來追蹤一次。但這位朋友，認為大功告成，從此可以無憂，最糟糕的是居然忘記回診，過了三年發現血尿，已是攝護腺癌症末期。

他說我ＰＳＡ不是已達正常值了嗎？醫生說：不是告訴你要定期回診隨時追蹤的嗎？還好癌細胞得到控制，但他仍每天活在癌症恐懼中。

有位老先生也患攝護腺肥大毛病，雖然排尿極為不順，仍忍耐拖著，不得已了，去檢查，發現膀胱及尿道裡有一大堆結石，開刀取出，小圓石竟有一百顆之多，真是嚇人一跳。

甚麼是白內障？

家母在80多歲時，視力衰退得厲害，要到二、三步距離時，才認得出來是誰。我們都以為這是老化的現象，後來去檢查，醫生說老太太患了「白內障」，開刀就能恢復正常視力。我們一則以喜，一則以憂，喜的是有辦法恢復視力了，憂的是老人家記憶力衰退，開白內障後，如手揉眼睛，那就完蛋了。我們雖然千叮嚀萬叮嚀母親，但是仍然心驚膽跳，怕有意外。在上天的保守下，開刀完全成功，視力恢復後，大約在50公尺地方，就能認人，並搖手打招呼。

家醫很重要

我講這段故事，有點不好意思，因為那時我們年紀也都不小了，但居然沒聽過「白內障」這個名詞，醫學常識之貧乏，差點誤了母親以後的日子。

健康是人生最重要的幸福，失去健康就失去一切。充實醫學常識，時常警惕自己的身體狀況，就變得十分重要。

在美國很多家庭，都有經常來往的家醫，家庭醫師對你身體狀況及生過的病，都十分清楚，醫生會時常給你醫療諮詢。現在台灣的家醫科也有些類似作用。身體健康有異時，多諮詢家醫或較安全。

（本文與台灣醒報同步刊登）