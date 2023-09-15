林中斌／兩岸對峙下的潛流

林中斌

共軍演習頻繁，遲早攻台。蔡政府嚴防統戰，力阻交流。

這是目前兩岸表象。但另類暗流卻已展開。

八月廿日清晨，在筆者社區庭院。一位點頭之交的鄰居，著領帶西裝革履迎面而來。

「您將赴盛宴嗎？」

「是。我現在去機場，飛北京。晚宴主人是習近平。」數十位台灣社會人士受邀。

前一日，北京剛宣布對台軍事演習，而且不提終止日期。以前所未有的懸疑方式對台施壓。顯然是針對賴清德副總統訪美的反應。

中共廿大後，北京對台軟硬交錯的新手法，對比竟如此鮮明！然而對台軍演雖頻率樣式漸增，依然延續過去臨界點下不開火無流血的模式。前所未有的是：北京積極發動全面對台灣社會交流，規模和頻率超過以往。

其實，這反映了習近平廿大對台講話。全段共五七五字。其中硬有一二三字如「不放棄對台用武」，軟有四五二字如「血濃於水」等。硬與軟成一與四之比。

今年三月九日《聯合報》報導：二月底高雄市民進黨里長率團參訪北京八天並會見國台辦主任宋濤。綠色大都會高雄基層前赴北京交流，應屬創舉。

台灣某交流協會單獨六月就有三團赴大陸進行青年交流。七月十二日，台灣十所大學兩百多位學生出席北京的「兩岸青年峰會」，逾半初次赴陸。

其他受邀訪問大陸的包括台灣各大工商團體、各媒體包括中央社、教授等等社會人士。

據說北京加強對台社會交流和王滬寧出任政協主席有關。王滬寧曾提出對台融合發展的戰略，備受習近平信任並責成加強對台交流。但是北京近來更常扣留受邀訪陸的台灣學者。據政大邱坤玄教授月初訪陸獲得官方的解釋是「基層執行出現偏差」。這現象也和王滬寧有關，因其權限不達「其他單位」。橫向跨部會協調必須經過對台小組討論，由主席習近平交辦。

雖然如此，北京頻繁以操之在他的方式積極發動台灣與他交流，是前所未有的。

八月二日，筆者晨曦登山遇見早年學生，現服務政府某部門。他告知：兩岸官員剛在對岸見面研討共同打擊犯罪事宜，尚不宜公開。

九月三日，《聯合報》報導證實所聞：我刑事局長前周率員赴蘇州與對方研究共同打擊犯罪。

其實，自去年秋末，我政府已低調的商議調整兩岸互動的封鎖。

八月卅一日，《聯合報》報導：兩岸中斷交流雖已逾兩年，自今年三月起，我中央機關重新啟動赴陸已六次。包括教育部各機關如體育衛生單位、中央銀行、中華郵政等。

八月廿四日，陸委會公布自九月一日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光。九月七日，不到一周，第三類陸客來台申請破八千人，每日平均申請數量，遠超過疫情之前人數。據悉，此方案去歲年底政府內部已提出討論。

去年秋天，傳言我四大工商團體向陸委會請示今年春節後前赴大陸參訪。當時，社會對此並不看好。不料，十月廿八日《聯合報》報導：陸委會反應是「樂觀其成」。

兩岸對峙下，一方打壓另方抗拒的常態，已悄然移向交流與接觸。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）