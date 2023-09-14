王建煊／王老先生講故事之364：土包子下江南

參加國外觀光團，住五星級大飯店，一進大廳，果然氣派傲人。進了房間，盥洗用具、拖鞋、睡衣、電熨斗、燙衣板、吹風機應有盡有，使人覺得有點過分耍派頭。

做了土包子

洗手間臉盆、澡缸塞子塞起來，試了各種方法，怎麼也打不開，心中愈來愈生氣，後來不知怎麼地瞎摸一通，臉盆的塞子跳了起來，水就通了。原來塞子一壓就關，再一壓就開，心想真是土包子，成為笑談。

包子，不知其高明先進，還亂怪一通，差點沒打電話去罵人。

類似例子很多，有些自來水龍頭是感應式的，初次使用時也會弄得一肚子氣，手晃了半天就是不出水，忽然不小心感應到了，水來了，真是土包子。

吃香蕉不剝皮

幾十年前台灣有位知名漫畫家，筆名「牛哥」，他以「土包子下江南」為題，畫了一系列引人發笑的土包子連環漫畫。

例如他畫一位初到台灣，從未見過香蕉的人，拿起香蕉擦擦就連皮一口一口的吃下去，還說味道不錯。

當時笑話別人是土包子，就常用「土包子下江南」來調侃他。生活中類似土包子的事不勝枚舉，名氣愈大的人，土包子事就更廣為流傳。

不識人間煙火

北伐時期，一位軍閥應邀參觀籃球比賽，他問為何這麼多人搶一個球，多發幾個球不就好了嗎？

有個國家主管公益慈善的社政官員，訂定辦法，規定植物人安養院，每六名植物人要設一間廁所，60床的安養院要有10間廁所他們不知道植物人多無意識，根本不能下床，連翻身都要人幫忙大小便也都是在床上解決，要那麼多廁所幹什麼？

後來大家都以那些官員喜歡上廁所來嘲諷他們，這也是另一種土包子，因為他們可能不知道甚麼是植物人，為了愛護他們，希望多設一些廁所給他們使用，也真難得他們有這樣的愛心，但土包子的愛心，有時候還是令人十分受不了。

何不食肉糜？

晉惠帝時，大臣說人民沒有飯吃，惠帝說：引為千古笑談。無獨有偶，法國路易十六王后瑪麗，聽聞百姓窮得沒有麵包吃，瑪麗王后說：沒有麵包就吃蛋糕吧！

他們都不壞，只是因為資訊不夠，就說出土包子的話，因為常識不夠，就成了害人的土包子，成為笑談。

有個女孩未婚懷孕，她不知自己懷孕，以為是發胖了。要生產時，以為是肚子痛要上大號，就去廁所，沒想到生了對雙胞胎，結果都悶死了，女孩也驚慌不已。這也是土包子，因為她連最基本的生育常識都沒有，而且似乎與男子上床可能會懷孕一連串的事，也似乎聞所未聞，這更加土包子。

土包子下江南

有些企業賺錢了，想投資多樣化，生產食品的，去投資電子工業；做玻璃的，去投資旅館，結果不少鎩羽而歸，弄得本業也被拖垮。析其原因是對新行業瞭解不夠，其實他在新的投資行業裡，也是土包子下江南。

誰都不想當土包子，但土包子卻有一籮筐，要避免成為笑談的土包子，害人害己，就要充實自己的智慧、經驗及見聞，如何做到，天下無難事，只怕有心人，努力二字而已。

（本文與台灣醒報同步刊登）