趙春山／兩岸關係：沒關係就有關係

趙春山 前總統馬英九日前批評蔡英文總統與副總統賴清德的兩岸政策是「新兩國論」，嚴重悖離憲法規定，危害兩岸關係和平穩定。馬英九的說法引發民進黨的強烈反彈，民進黨認為「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，是客觀事實，也是台海現狀，更是台灣人民的共同認知。

長久以來，朝野政黨對兩岸關係的不同定位，一直是造成台灣人民「不知為何而戰」的主要原因。「新兩國論」源自前總統李登輝的「特殊國與國關係論」；但李強調的是「特殊」，對於被簡化為「兩國」，曾私下表達不滿。

馬英九也強調兩岸關係的「特殊性」，但他以「互不承認主權，互不否認治權」來為兩岸關係定位，顯然比民進黨執政當局以「一刀切」的手法來定位兩岸關係，顯得較為複雜，甚至還「有理說不清」。

「兩岸無小事」，兩岸關係長期的發展經驗顯示，反而當雙方認為「有關係」時，就「沒關係」；認為「沒關係」時，就「有關係」。

在馬英九執政八年，兩岸以九二共識形成的「創造性模糊」，使兩岸處於對岸眼裡「大合作、大交流、大發展」的最佳狀態。二○一六年蔡政府上台後，民進黨企圖在法理、血緣、文化等各方面，撇清台灣與中國的歷史關係，結果是「剪不斷，理還亂」，民共交惡使台灣成為「地球上最危險的地方」。

最近國際著名地緣政治學者，紛紛對台海形勢表示看法，尤其對二○二四年台灣大選後的兩岸關係發展，憂形於色，我國國防部日前送至立法院的「一一二年中共軍力報告書」，也示警中共可能在習近平的第三任期內，推動解決台灣問題進程。但值得注意的是，中共國務院卻於日前推出《關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。

「融合發展」是習近平二○一四年在福建考察時提出的概念，它的主軸是「以通促融、以惠促融、以情促融」，目的是為兩岸「和平統一」建立堅實的精神和物質基礎。我認為對岸在台灣選前拋出這個以福建為試點的政治主張，具有非常重要的指標性意義。

首先，中共將堅持和平解決「台灣問題」的既定方針，即透過「動之以情」和「誘之以利」，貫徹「更寄希望於台灣人民」的主張。

其次，無論台灣大選結果如何，中共對台政策不會只消極地停留在「反獨」和「反外力干涉」的階段；中共將積極地往「兩岸統一」的方向，進行戰略轉移。

再次，中共先從「可操之在我」的部分，做好「促統」的工作。如上所述，中共以福建為試點，目標是我方的金門、馬祖。採以點帶面、先易後難、循序漸進的戰略部署。

最後，中共要突出兩岸問題由兩岸中國人來解決的主張，並且要牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權。換言之，中共急欲擺脫外力因素，特別是美國，對兩岸統一進程的干擾。

在台灣大選前談「統一」，是各方角逐大位者的一個「禁忌」，因怕失去選票；但選後無論誰取得執政地位，恐怕都無法對它視而不見。民進黨強調「備戰」，但不要忘了，在對岸決策者眼裡，「不戰而屈人之兵」，才是解決「台灣問題」的「硬道理」。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）