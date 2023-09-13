王建煊／王老先生講故事之363：不識貨的人真多

有位大陸觀光客在台灣舊書攤上，發現一幅名畫，估計約值新台幣300多萬元，舊書商不識貨，視為一般畫作，賣不到二千元，顯然大陸這位觀光客是行家，識貨，找到寶。

抽象畫大師畢卡索，請人來家裡修水電，畫了張草圖告訴電工如何修。修好畢卡索問要多少錢，水電工說不要錢，但請畢卡索在草圖上簽個名給他。電工聰明，他識貨。

一個國中生將家中祖傳宋代名畫，偷偷的拿到古董店出售，心想應該賣不到一萬元，古董店給他三萬元，國中生心中大喜，因價格是他想要的三倍。但是這張古畫，估計市價約台幣2000萬元。孩子年幼無知，不識貨，吃了大虧。

菜販不識貨

現在大學生流行打工，有些後段班大學，全校80%學生都有不同程度的打工經驗。漢堡店打工，一小時109元，五小時有500多元，有的乾脆整天翹課打工。

打工如果是因為家貧實在無以為濟，講得過去，也值得同情。但很多大學生打工是因為可以花得痛快。

大學是多數人專職求學的最後機會，如果能分秒必爭的鑽研學問，本錢雄厚了，將來可賺大錢，但是他們卻將人生的黃金時間賤賣如糞土，還以有助人生磨練為藉口，大學生不識貨。

世界級大畫家齊白石先生，有次遇一菜販，推著一車白菜叫賣，齊白石想買下來過冬，手頭無現金，乃以一幅畫與菜販交換。菜販大怒，怎麼以一張破紙換我一車白菜。其實當時齊白石一張破紙的售價，可買八百車的白菜。

菜販不識貨，只好繼續去賣他的菜了！

伯樂難尋

我國古代有一句話：「世有伯樂，後有千里馬，千里馬常有，但伯樂難尋。」相傳天上管理馬匹的神仙叫伯樂，第一位被稱為伯樂的人本名孫揚，後來大家不悉其原名，乃逕稱其為伯樂。

伯樂有次受楚王之命去尋找千里馬，他發現一匹馬拉鹽車，很是瘦弱，但他一眼就看出這馬不同凡響，推薦給楚王，後來這匹馬為楚王馳騁沙場，立下許多功勞。

伯樂了不起的地方在哪？識貨。

商鞅變法使秦國大治，終至可以兼併六國，統一中國，商鞅功不可沒。商鞅原在魏國，魏國宰相公叔痤病重時，大力推薦商鞅可為相，魏王不識貨，放走了千里馬。後秦魏，魏被迫割河西之地與秦。

魏王慨嘆：「寡人恨不用公叔痤之言」，致有此項敗仗。

魏王恨什麼？恨在自己不識貨。

漢末劉備三顧茅廬，敦請諸葛孔明出山輔佐。在諸葛亮的運籌惟幄下，三國得以鼎立，諸葛亮貢獻至大，劉備為何能得幹才，原因無它，劉備識貨。

台灣真沒人才嗎？

現在政府大嘆人才難尋，民間亦復如此，其實台灣人才濟濟，每次學生出國參加發明等科技大賽，屢次獲得世界總冠軍，有的還連霸好幾屆，由此可見台灣人才不缺之一斑。

台灣不是沒有人才，台灣缺的是太多人不識貨，台灣缺的不是千里馬，台灣少的是伯樂。

台灣許多公務員，經高考、特考進入政府機關服務，很多都是不錯的人才，但進入公家機關後，大家就健康比賽，資深者管他是不是人才，一概拜官。

許多公務人員才華磨盡，久之，千里馬也變為拉鹽車的瘦馬，唯唯諾諾的變成了奴才。想必這就是古代，官員對皇帝及上級長官，都自稱奴才的原因吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）