陳亮恭／做大事？做大官？哈姆雷特的獨白

如同許多開國帝王，朱元璋誅殺功臣，透過權位制衡朝臣以穩固帝業。中書省左丞相的胡惟庸掌握生殺罷黜大權，讓朱元璋日生忌憚。洪武十二年，來貢的占城國使臣在京多日未覲見皇帝，中書省與禮部推諉卸責，朱元璋逮到機會整肅，胡惟庸與其部屬入獄，以謀反罪名處死胡惟庸，共三萬餘人受牽連而亡。

胡惟庸案後，朱元璋逕廢中書省，治理天下不假手他人，後建文帝改制「內閣」，設「首輔」一職，由內閣大學士擔任，協助皇帝理政。然而，朱元璋子嗣對政務興致缺缺，索性由首輔主政。為制衡首輔的權力，明英宗設置「掌印太監」，負責公文官印，其中司禮監太監擁有詔令文書審閱批示與否決權，明朝中後期便由首輔與宦官掌政，演變成宦官亂政而至滅亡。

嘉靖年間，明世宗一心修道，大權旁落內閣首輔嚴嵩，嚴嵩媚上而專擅，二十年間再無人能面見皇帝。內閣次輔徐階藉道士之言，讓明世宗剷除嚴嵩，接任內閣首輔，並重用他的學生張居正。張居正原任七品官員，對時政多有不滿卻無能為力，稱病返鄉後目睹「朱門酒肉臭，路有凍死骨」慘況，遂立志取得大位改變社會。三年後返回朝廷，張居正搖身變成敵對陣營與宦官的公約數，自內閣大學士迅速爬升為「次輔」，聯合宦官勢力，於短短一年間讓當時首輔高拱被辭職，取而代之成為掌控朝政的首輔，在司禮監掌印太監馮保支持下，一統萬曆年間的政治權力，而張居正也果真力行新政，開創明朝晚期的萬曆盛世。

異於立志做大官以成大事的張居正，民國十二年國父在廣州嶺南大學勉勵學子要「立志做大事，不要做大官」，他說「職業無論大小，官階無論高卑，若不能立志，雖做皇帝，做總統，亦無事可做；若能立志，則雖做一小官，做一工人，亦足以成大事。」他進一步詮釋道「古今人物之名望的高大，不是在他所做的官大，是在他所做的事業成功。」由國父的說法觀之，立志重於職務，但沒有合適的職位又怎成其志業？許多人在追求足以實現理想的大位過程中，對競逐「大官」的手段反客為主地超越對「大事」的使命，取得職務後總以大事未成，汲汲營營於權力掌控，持續當大官反成為立志所為的大事。

然而，立志做大事而不做大官是否真能成就志業？北宋邵雍少時刻苦好學，博學多聞，但憂心受書中知識限制思想，便透過周遊天下增廣見聞，立志成就有益世人的功業，而非文人追求的功名。終生不參加科舉的邵雍，在中年移居洛陽後，多次稱病婉拒任官的舉薦。他的學問與風範形塑了當代洛陽，各級官員或文人到洛陽爭相拜訪邵雍，洛陽居民視邵雍為師，以面見邵雍為榮。邵雍品德高尚，學識淵博，卻從不故作高深，他的行為潛移默化地影響洛陽百姓，儼然成為洛陽的品牌。其所留下的文學作品與哲學思想影響千年，成為時代與歷史的巨擘，堅持不當大官卻成就有益世人的萬世功業。

張居正死後歷經抄家與平反，後世評為「功在社稷，過在身家。」做大官的張居正做了大事，但也重演「朱門酒肉臭」的惡習。無論是否做大官，大事可以不同方式成就，以做大事為由迷失於做大官的競逐，恐也難成就有益世人的志業。（作者為台北市立關渡醫院院長）