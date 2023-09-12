王建煊／王老先生講故事之362：錄取時他還沒有發瘋

唐文宗時有位劉姓考生中了狀元，立即向朝廷上萬言書，指責在朝權貴，卻獲罪下獄。朝中有大官質問考官，為何兒戲考政，錄取劉某這樣的瘋子。考官驚慌的解釋說：「錄取時，劉生尚未發瘋。」

中狀元，變瘋子

為什麼中了狀元，就變成瘋子呢？

由於劉生之無懼，向皇帝提萬言書彈劾他們，因此得罪了把持朝政的權貴，顯然是一位急功好義，愛國愛民的人。一旦自己取得發言機會，就毫無畏懼的提出批判與建言。

我們可以很容易想到劉生的這種舉動，小則丟官，大則喪命，稱其為瘋子確不為過，不過這種好瘋子如果多一點，國家就有希望了。

台灣的三大害

前衛生署長曾公開批評，台灣有三大害，分別是媒體、立法委員及監察委員。為什麼這三者會變成三大害呢？因為這三者擁有權力，這些權力在手上，幾乎愛怎麼用就怎麼用，沒有約束力，沒有退場機制。人未擁有媒體或未擔任立委、監委時都很正常，可是一旦擁有這些權力後，不少人就會發瘋。

美國林肯總統曾說，要試出一個人的真正品格，給他權力。意即多數人一旦擁有權力，品格就可能下降。

因此有名言：「權力使人腐化，絕對的權力，絕對使人腐化。』這句話也可以寫為：「權力使人變成瘋子，絕對的權力，絕對使人成為瘋子。」

亞洲第一個民主共和國

滿清末年，朝廷腐敗，國力衰弱至極，列強瓜分，國家淪為次殖民地，民不聊生。此時一群熱血青年，在孫中山先生領導下，掀起推翻滿清革命的浪潮。在當時他們組織的興中會只有十數人卻與百萬大軍的清政府抗衡，無異以卵擊石。他們是一群瘋子，但是瘋子成功了，創建了亞洲第一個民主共和國。

愛心瘋子：德蕾莎修女

德蕾莎修女在印度加爾各答創辦「垂死之家」，專門收容躺在路邊或貧民窟垂死之人，將他們清洗乾淨，換上整潔衣服，讓他們有尊嚴的離世。垂死之家是德蕾莎修女立志服務窮人中窮人所開始的第一個慈善組織，當時大家可能也笑她是個瘋子，可是瘋子成功了，她的慈善組織遍及全球二百多個地區。德蕾莎修女的善行幫助了成千上萬苦難的人，更感動並激發了無數的人，投入愛心事工。諾貝爾基金會於1979年頒給這個瘋子諾貝爾和平獎。

無子西瓜基金會的瘋子

我與內人蘇老師創辦了六個慈善基金會，一個在美國，一個在大陸，一個在緬甸，三個在台灣。有一個基金會，簡稱「無子西瓜基金會」，全名是「財團法人台北市無子西瓜社會福立基金會」，是由蘇老師賣了一戶房子得款成立的。捐款成立基金會事小，問題是無子西瓜基金會的宗旨是要去照顧那些沒有孩子老年人的晚年，在他們生病住院時給予照顧，在他們往生時，為他們料理身後事宜。但是要到那裡去找到這麼多無血緣關係的好兒女來服務老人呢？

緬甸有6000萬人，50%生活在貧窮線以下，極需幫助。我們在緬甸成立基金會，打算在緬甸設醫療診所、人才培訓中心、打水井、供應學童營養早餐、孤兒院、師資培訓，我們的心思大，但錢在哪裡？人在哪裡？想起來，真是惶恐不安，我們難道也快要變成瘋子了嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）