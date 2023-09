周行一／「斜槓」好嗎？

「斜槓」這個名詞在台灣已經流行幾年了。其實一個人同時有多個收入來源,或者有多個工作,是自古就有的現象。以前我父親為了養家,除了白天的工作,晚上還到學校兼課,我常看到他深夜或者周末改學生的考卷或作業,非常辛苦。我父親是因為希望增加收入而兼課,這是早期斜槓人生發生的主要原因。

如果定義「斜槓」為有多重收入來源,許多現代工作型態都算是斜槓人生,只要不是任何企業的專任員工,而且收入來源主要來自於任職的機構,就算是斜槓人生的一種態樣。有的人開工作室承接不同案子;有的人專職以外有兼職;網紅也可算是斜槓人生的例子,收入來源可以是廣告、帶貨,或者直接來自於粉絲。

現代科技讓發展斜槓人生方便許多,例如開Uber車是非常方便的多元收入來源;有些人可以在網路上銷售自己設計的商品,但同時有個專職工作。新冠疫情發生後,網路科技讓在家工作方便無比,許多員工因此容易動心起念,也想試一試斜槓人生,這或許也是美國許多公司正在絞盡腦汁,威逼利誘員工回辦公室上班的重要原因之一。

「斜槓」可以幫助擴展收入來源,還可以提供較有彈性的生活型態(例如自己開工作室可以決定工作的時間),同時可以幫助發展自己有熱情的職涯方向。例如一直想要做脫口秀的專業表演人,可以先在晚間或周末找機會表演試試看,覺得自己的確有才能,而且頗受歡迎後,就可以認真考慮轉換職涯跑道了。

因為斜槓人生很具吸引力,有的年輕人會問我,是不是「斜槓」才是對的,提供自己未來發展的機會與彈性,儘管不需要兼職的收入。

我的建議如下:不要讓自己陷入必須有兼職收入的情況,例如買了難以負擔的房子,每天被房貸追著跑,這種被迫「斜槓」的狀況對職涯發展不好,除了無法專心於自己的專職工作,身心壓力大之外,長期職涯規畫也變得不可能了!

任何職涯成功的必要條件,是有別人難以取代的職涯本事,可以是專業、管理能力或業務能力等等,其次是熱情,有熱情才能持久追求卓越。所以如果要「斜槓」,必須是因為認為對現在的工作熱情不足,而且覺得有能力往別的地方發展;否則如同我七月在「名人堂」寫的文章《最好的工作》,把現有的工作當成是最好的工作,努力去做,就會愈做愈好,產生正向循環,具備別人難以取代的本事,同時做得愈來愈帶勁。

除了生活上必須要增加收入,最好努力拒斥想要增加收入的心理誘惑,我們不需要跟別人一樣「斜槓」。美國在球賽裡經常聽到的名言是:「It ain't over until the fat lady sings.」球賽沒有結束前,比賽結果是無法確定的。我們的職涯發展必須要長期累積實力,專注把現有的工作做好,在許多情形下會比「斜槓」好!(作者為政大財管系名譽教授)