周行一／「斜槓」好嗎？

「斜槓」這個名詞在台灣已經流行幾年了。其實一個人同時有多個收入來源，或者有多個工作，是自古就有的現象。以前我父親為了養家，除了白天的工作，晚上還到學校兼課，我常看到他深夜或者周末改學生的考卷或作業，非常辛苦。我父親是因為希望增加收入而兼課，這是早期斜槓人生發生的主要原因。

如果定義「斜槓」為有多重收入來源，許多現代工作型態都算是斜槓人生，只要不是任何企業的專任員工，而且收入來源主要來自於任職的機構，就算是斜槓人生的一種態樣。有的人開工作室承接不同案子；有的人專職以外有兼職；網紅也可算是斜槓人生的例子，收入來源可以是廣告、帶貨，或者直接來自於粉絲。

現代科技讓發展斜槓人生方便許多，例如開Ｕｂｅｒ車是非常方便的多元收入來源；有些人可以在網路上銷售自己設計的商品，但同時有個專職工作。新冠疫情發生後，網路科技讓在家工作方便無比，許多員工因此容易動心起念，也想試一試斜槓人生，這或許也是美國許多公司正在絞盡腦汁，威逼利誘員工回辦公室上班的重要原因之一。

「斜槓」可以幫助擴展收入來源，還可以提供較有彈性的生活型態（例如自己開工作室可以決定工作的時間），同時可以幫助發展自己有熱情的職涯方向。例如一直想要做脫口秀的專業表演人，可以先在晚間或周末找機會表演試試看，覺得自己的確有才能，而且頗受歡迎後，就可以認真考慮轉換職涯跑道了。

因為斜槓人生很具吸引力，有的年輕人會問我，是不是「斜槓」才是對的，提供自己未來發展的機會與彈性，儘管不需要兼職的收入。

我的建議如下：不要讓自己陷入必須有兼職收入的情況，例如買了難以負擔的房子，每天被房貸追著跑，這種被迫「斜槓」的狀況對職涯發展不好，除了無法專心於自己的專職工作，身心壓力大之外，長期職涯規畫也變得不可能了！

任何職涯成功的必要條件，是有別人難以取代的職涯本事，可以是專業、管理能力或業務能力等等，其次是熱情，有熱情才能持久追求卓越。所以如果要「斜槓」，必須是因為認為對現在的工作熱情不足，而且覺得有能力往別的地方發展；否則如同我七月在「名人堂」寫的文章《最好的工作》，把現有的工作當成是最好的工作，努力去做，就會愈做愈好，產生正向循環，具備別人難以取代的本事，同時做得愈來愈帶勁。

除了生活上必須要增加收入，最好努力拒斥想要增加收入的心理誘惑，我們不需要跟別人一樣「斜槓」。美國在球賽裡經常聽到的名言是：「It ain't over until the fat lady sings.」球賽沒有結束前，比賽結果是無法確定的。我們的職涯發展必須要長期累積實力，專注把現有的工作做好，在許多情形下會比「斜槓」好！（作者為政大財管系名譽教授）