劉維公／台灣文創轉型關鍵：影響力投資

今年七月底時，時裝線上轉售平台ThredUp公布其最新的《二○二二年影響力報告》（2022 Impact Report）。ThredUP成立於二○○九年，打造永續的時裝產業，是這家公司致力推動的發展目標。

目前的時裝產業並不環保。該產業全球每年生產超過一千億件衣服。百分之七十五的這些服裝會被送進垃圾場或焚化廠，但其中百分之九十五的產品其實是可以被再利用或是回收使用。奢華品牌Burberry曾經在二○一八年時，將總價值高達三千七百八十萬美元沒有賣出去的衣服全數燒毀，原因是Burberry不希望它的衣服穿在「不對」的人身上。

相對於傳統時裝產業，ThredUP倡議轉售（Resale），希望消費者在購買衣服時，能夠優先考量二手服飾（think secondhand first）。ThredUP指出，如果一年每個人買一件二手衣服，取代買一件新衣，這行為會為生態永續帶來巨大的影響。它將可以減少二十億磅的碳排放，等於七千六百萬輛汽車一天在路上的排放總量；它可以節省二百三十億加侖的水，等於一個人四百六十億天飲用水的分量；它可以省下四十億千瓦小時的電，等於可以讓人在Netflix上觀看三百七十億小時的影片。

ThredUP創辦人詹姆斯．萊恩哈特（James Reinhart）在《影響力報告》興奮地寫下：成立至今，ThredUP已經處理過一億七千二百三十萬件服裝、減少六億六千六百萬磅碳排放、節省七十億加侖水資源、為消費者省下五十三億美元荷包錢。該公司二○二二年的總營收為二億八千八百四十萬美元，比二○二一年的二億五千二百萬美元增加了百分之十四。

ThredUP以發揮公共利益影響力做為企業成立的宗旨，不斷追求商業模式的創新，是值得台灣文創工作者認真學習的經典案例。近年來，ThredUP積極採取「服務導入」（as a Service，簡稱ａａＳ）的思維與作法，提出「轉售服務導入」（Resale as a Service, RAAS）經營模式。把轉售當作是提供服務，而不是在賣衣服，以更便利更智能的方法，媒介更多消費者、品牌廠商等採取行動加入時裝產業永續環保的行列。

台灣既有的文化政策一直有一個嚴重的盲點，也就是對內容投資情有獨鍾，忽略影響力投資（impact investment）的重要性與迫切性。日前文化部公布的四年一百億台流文化黑潮計畫，投入大筆政府資源推動台灣的內容製作國際競爭力。

真正關心永續發展的政府應該知道，文化部門最大的投資，未來將會是文創的影響力投資。文資保存、工藝傳承、地方培力、生態保育、文化健康、文化平權等領域，是現今台灣文化發展的痛點與棘手問題，也將會是影響力投資的核心領域。（作者為東吳大學社會學系副教授）