王建煊／王老先生講故事之361：媽媽抱抱！　

春節侄兒帶了兩歲兒子自美返台，借住我們家。孩子動不動就要媽媽抱抱，媽媽不方便抱時，孩子有三部曲，首先走到媽媽身旁，伸手做抱的姿勢，再就兩腳跳作哭狀，最後若再不抱，就坐在地上放聲大哭，這三招一定成功，屢試不爽。

我說如果孩子交給我，保證半天就能改變孩子這種訛詐行為，為此我特別講侄兒小時候的故事給他們聽。

孩子哭鬧怎麼辦？

侄兒小的時候，到百貨公司玩電動玩具，一局結束還要再玩，不同意，就坐在地上哭。他這招對他媽媽及奶奶都很管用，但對我們卻不靈光。

我們採取的方法是故意不理他，慢慢地向前走，也不回頭看，他愈哭愈大聲，最後快要看不見我們時，侄兒爬起來就追了上來，不哭了，也不要玩電動玩具了。

過了一段時間又去這家百貨公司，來到電動玩具旁邊，侄兒說舅媽說不准玩，就不准玩，坐在地上哭也沒有用。

我將這個故事講給已是父親的侄兒及侄媳聽，但似乎有聽沒有進，可能效果不大，因為有時候，反倒是父親對兒子以要求的口吻說，爸爸抱抱，兒子反掙扎，不給爸爸抱抱。

糟蹋了孩子的父母

那個父母不愛孩子，但呵護太多，孩子弱不禁風；給得太多，孩子浪費，永不滿足；有求必應，孩子貪得無厭，不知父母辛勞；種種惡習，一一養成，終至欲改無力，糟蹋了孩子的未來。孩子愈小，模仿力愈高，受教力亦愈高，吃了一回虧，孩子很快就會記取教訓。

走路媽媽牽，媽媽抱，不然會跌倒。跌倒一次又怎麼樣，跌痛了下次就會小心，跌倒的次數就會減少。

所以我們愛孩子，要愛之有道，不能讓「愛」成為傷害孩子的利器。

有些父母受西方思想影響，對孩子碰都不敢碰一下，孩子哭了就說會影響孩子的心理健康不利成長，有這麼嚴重嗎？

北風與太陽

有個故事說，北風與太陽比賽，看誰能讓小女孩把身上的厚夾 克脫掉。

北風一直加強風力，刮向小女孩，小女孩反而將夾克抱得緊緊的，北風失敗了。陽光放出溫暖，小女孩夾克脫了，太陽勝利，這就是有名的「北風與太陽」的寓言。意指溫馨的方法比嚴厲措施更有效。

朋友帶了二歲的兒子自美返台過年，孩子活潑不守規矩，我說不乖要打屁股唷。

朋友以孩子的口吻說，叔叔不要忘記太陽與北風的故事。意指不要忘了愛的教育比懲罰更有用。

懲罰性教育都沒有用嗎？如果孩子終活在愛的教育方法中，從來不知北風，當北風吹來時孩子會怎麼應對呢？

孩子終日生活在溫室花房裡，綻放美麗的花朵，但一出溫室，就毫無生命力，北風真的都沒有用嗎？

初生之犢被虎食

良好的家庭教育，父母必須有一位是太陽，一位是北風，即一般所謂的，一扮白臉一扮黑臉，太陽加北風才能給孩子健康的教育。

俗語說「初生之犢不畏虎」，牛怎麼會不怕老虎，但小牛從未見過老虎，不知其厲害，遇虎不逃，被虎吃掉。

讓孩子吃點虧，受點教訓，刮點北風也是很好的。父母有時也要有點老虎味，愛在心裡的管教必使孩子受益更大。

不要讓孩子一輩子都活在「媽媽抱抱」習慣裡，被老虎吃掉，還不知是怎麼死的！

（本文與台灣醒報同步刊登）