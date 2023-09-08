馬凱／從塭仔圳年輕家庭居有其屋開始

馬凱 台灣人民的命運，每八年才有一次改變的機會。眼前誠可謂「國事如麻」，而且事事攸關人民的死生禍福、勞苦安樂。兩岸波詭雲譎、台海戰雲密布，不欲霸權寶座動搖的強國百般挑動對岸緊繃的神經，戰火何日將起，成為好事者熱門的謎題。房價不斷高漲，令職場中奮鬥的青年男女，望屋興歎，不知如何能圓成家之夢，而身揹數千萬元卅年房貸的家庭，則日日為還本付息的重擔壓得喘不過氣來。急速下降的生育率，讓台灣在全球拔得生育率倒數第一的頭籌，導致勞動力下降，從小學到大學招不足而紛紛倒閉、關校，經濟成長動力削弱，眾多行業陷入蕭條。少子化與老化，讓許多長者無法獲得良好照顧而生活困頓，不得不借助較便宜的外勞，卻又飽受苛刻的巴氏量表刁難而徒呼負負。

在百般無奈之中，坐困愁城的台灣人民只能再一次期盼八年一次的總統大選可以打破困局、扭轉命運。儘管大選還要等待一百多天，但參選人提出的政見若能切中時弊、打動選民的心，現在就能發揮威力。落居下風的侯友宜努力提出各項政見爭取選票。其中一項立刻迫使主政者不得不極力落實。他高喊八十歲以上長者申請移工看護免除巴氏量表。使這個怨聲載道導致多少長者及其家庭飽受折磨的苛政受到廣泛注意，相關部門立刻研商放寬辦法。這就是一個令人振奮的行動；各參選人若能見賢思齊，努力發掘民之所痛、所愛，也提出響亮的口號訴諸選民，主政者為免選票流失也積極因應，則等候八年的心願或可提前一一實現。

為了解除青年男女望屋興歎，不敢奢望成家的困境；為了減輕初入社會者背負數千萬房貸重擔的壓力；更為了遏阻生育率落入深淵的悲劇繼續禍害，有一個簡單而響亮的政見，具體可行、成就宏大而且影響深遠：「讓年輕育兒家庭戶戶有其屋」，聽起來似乎是白日夢，難如登天，但現在正有一個機會可以促其實現。

歷來最可觀的一個都市地區整治案例，就是新北市的塭仔圳重劃案。近四百公頃原來全被違章鐵皮工廠覆蓋的廣大空間，在侯市長的大力整頓下已完全拆除重劃為住宅區及商業區。其中四十五％土地為公有，若將其中一部分，仿效新加坡「組屋」模式，規畫成容納近千戶住宅的新社區，只售屋不售地，並由特別設立的建屋單位負責興建，將建築成本合理反映，則其售價即能遠低於目前的市場價格。這樣的社區最好與捷運配合，並且具備基本的生活機能，以這樣的大環境，大眾必趨之若騖。但如此價廉物美的居屋必須建立公平、合理而且高效率的輪候制度，讓育有二孩以上、尚未置產、距離工作場所近的年輕家庭優先抽籤、多次抽籤。若此例一開，廣受歡迎，則其他居住不易的都會地區可以陸續跟進。不需數年，年輕家庭的居住問題即泰半解決；同時由於生育較多者優先，也會激勵生育率明顯回升。

侯友宜的政見中也曾約略提到類似構想，但未進一步論述及強調，並提出一個響亮的政見；或許是尚未體認此問題的重要性及其長遠影響。既然身為新北市長直接主導塭仔圳重劃計畫，對一切細節必已充分掌握，此事是否可行也能做出準確的判斷。倘若可行，就當拿出：「我當總統，我來做」的氣魄！（作者為經濟評論者）