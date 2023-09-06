王建煊／王老先生講故事之359：孩子的模仿力

同事有一個讀幼兒園的小女兒，看見媽媽有胸部，最近姐姐胸部也高起來了，她就用兩條小手帕，揉成團狀，放在胸部，並用手托住，然後很得意的對爸爸說：「爸爸你看！媽媽、姐姐有、我也有！」

由這件令人會心一笑的小故事，可以看出孩子的模仿力有多麼的強。

做父母的千萬處處要謹慎，要做孩子的好榜樣，因為孩子時時都在模仿你，甚至在你毫無察覺的情況下，你的習慣已變成孩子的慣有動作，這還包括你的各種觀念在內。

愛心孩子的養成

父母常帶孩子到孤兒院、老人院、身心障礙等慈善機構去獻愛心，孩子的愛心也會隨之成長茁壯，成為一個樂於助人的人。

這樣的孩子，由於助人已成為習慣，受恩的人很多，一但孩子遇到困難時，受過他幫助的人，都會以報恩的心情，來幫助你的孩子，孩子會覺得世界真美好，他身邊的人，都對他這麼友善。

父母如果是個吝嗇鬼，孩子能否有愛心，用膝蓋想，都知道答案是什麼。

孟母必須三遷

大家都知道孟母三遷的故事，孟子小時候家居墓地附近，孟子乃模仿祭祀跪拜、哭泣遊戲。孟母乃遷居，遷至市場附近，孟子則玩起模仿商人叫賣的遊戲，孟母認為此非教養兒子的好所在，又再遷居。遷至學校旁邊，孟子就學讀書人禮節，孟母大喜，認為此乃最適合孩子居住的地方。

孟母三遷故事，表面是為孩子找一個好的成長環境，更深一層看，則是在找一個有好模範的地方，因為她知道孩子的模仿力太強了。

「爸爸媽媽、姐姐有，我也有！」由這個小故事，我們也可以看出孩子的好奇心有多強。她雖然不知道媽媽為甚麼有高高的胸部，姐姐也突然由無到有，但是她心裡一定想知道那是為甚麼。

從爸爸肚子生出來？

許多父母大概都會碰到，孩子會問一些生理上的題目，例如問媽媽，為甚麼我是從你肚子裡出來的，而不是從爸爸肚子裡出來的？為什麼要結婚才會生孩子？

類似的問題，父母若不是不知如何答覆，就藉口塘塞敷衍一下或乾脆說，等你長大就會明白。

我們讀初中時，有門生理衛生課是位女老師教，當教到男女結婚生孩子這一堂課時，她都跳過去不教，我們也都識相不問她為何不教。

這都不是好的方法，我們沒有從孩子的好奇心上，給他們好好的上一課。答覆孩子這類問題，仿間有不少專書，教你如何以最聰明的方式，解答並滿足孩子的好奇心。

好奇心是與生俱來的，是造物主裝在我們心裡的，大人、小孩學歷高低都一樣。現在各國花了幾十億或百億美元，去探測太空不也是人類的好奇心使然嗎？

好奇心是寶

現在每年頒發的諾貝爾獎，得獎人多數都是因為好奇心，並努力尋求解答以滿足自己好奇心的方法，當找到方法時，就會成為諾貝爾獎的候選人或得主。

好奇心雖人人皆有，但有些好奇心被時間及環境磨光了，我們的教育包括家庭、學校教育，對孩子好奇心的啟發都做得不夠，甚至根本漠視。

大科學家牛頓，坐在蘋果樹下，看見蘋果掉下來，好奇的想知道，為甚麼蘋果是向下落，而不是向上飛，為了要知道原因，不停的尋找，終於發現了地心引力。

因為造物主為了讓人能在世生存，特別安置了地心引力，這一發現立刻驚動了全世界，牛頓也因而成為最偉大的科學家。

請大家千萬不要忽視孩子的好奇心，那是寶貝不要隨便丟了。

（本文與台灣醒報同步刊登）