王建煊／王老先生講故事之357：一家六個醫生

在中國大陸一次餐會上，有位台商很得意的對我說 : 「我有兩個兒子、一個女兒，三人都是醫生；媳婦及女婿也都是醫生，一家共有六個醫生。」這位台商的公司規模不小，頗有財力。我建議他可以捐資，在大陸偏遠的地方建一所慈善性質的醫院，六個醫生就能撐起醫院的半邊天，這樣對窮鄉僻壤的窮苦人家，有極大的幫助，這是積財寶在天上的行為。

醫生的家庭

馬太福音第十九章21節:「可去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上。」而且這種大愛，終使子孫蒙福。詩篇第三十七篇26節:「他終日恩待人，借給人，他的後裔也蒙福。」國人也常說:「積善之家慶有餘」，這位大老闆聽我這麼說，雖然覺得不錯，但似乎沒有這樣做的打算,，真是可惜。

舊約《聖經》有一卷書，名「以斯帖記」，描述在波斯帝國第五位國王亞哈隨路時期，立了一位猶大女子以斯帖為王后。以斯帖的堂兄末底改因為拒絕跪拜當時權臣宰相哈曼，哈曼在王面前讒言猶大人不守王的律例，將來危害很大，請王下令滅絕全地的猶大人。猶大人慌亂心焦，末底改乃託人傳話給以斯帖，請她向王說明，解救猶大人。

以斯帖接到信息後，也無能為力，因為當時國家有項規定，任何人未經國王允許，擅入內見王的，無論男女都必賜死，除非王向此人伸出金杖，赦免他。而以斯帖已有三十天未蒙王召見，根本沒有機會向王進言，以斯帖派人將上述苦衷告訴末底改。

王后的位分

末底改又差人傳信息給以斯帖，鼓勵她勇敢的去見王，末底改說了一句非常重要的話:「焉知你得了王后的位分，不是為現今的機會嗎?」意思是說，全國這麼多美女，唯你被選為王后，怎麼知道這不是上天的意思，特地安排你在這個位置上，得有機會解救猶大全族人呢 ? 以斯帖乃勇敢的去見了王，王也因而取消屠殺猶大人的命令，使猶大人免於滅族之禍。

以斯帖記中最精采的這句話「焉知你得了王后的位分,不是為現今的機會嗎?」可以用在我們許多人的身上。例如前面提到的這有位台商大老闆，兒女婿六人皆為醫生，自己又那麼富有，焉知上天給他這麼好的條件，不是為了要在貧困地區設立醫院，醫治窮人的病痛的呢?

忽視了應善盡的責任

上天要人做某些大事，常會先裝備他，使他有能力去行那項大事，當我們有能力時，如果無視上天的期許，只顧自己金錢財富的累積，以及兒孫滿堂的榮華，小則最後眼睛一 閉，什麼都沒有了，大則眼睛還沒閉，就禍及己身。

有位大老闆選了個非常落後的國家，做製鞋生意。當地工資十分便宜，但衛生條件極差，也沒有醫院。大老闆的生意還不錯，但有次發生嚴重的傳染病，有一半以上的工人病死，老闆的孩子及台灣去的員工，也多不能倖免。

當時如果在工廠裡設一個小型衛生所，改善廠區及員工的衛生，或能避免傳染病。老闆絕對有能力建一個衛生所，可惜他當時眼裡只看到錢，忽視了應善盡的責任。

我們有沒有想過，背景相似的人有一籮筐，為什麼別人努力卻不成功，別人也碰到機會卻未能把握，冥冥中是不是有一隻看不見的手，在支持著你呢 ? 這隻看不見的手支持你的目的是什麼 ? 只是讓你功成名就嗎 ? 是不是還有更崇高的目的希望你去完成呢 ?

所以我們每個人有能力時，都要想想是不是還有更崇高的事，在等待我們去奉獻呢?

（本文與台灣醒報同步刊登）