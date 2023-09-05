薛承泰／大學何去何從

薛承泰 大學院校即將開學，今年在沒有疫情威脅下，各校招生已恢復如常。然而，許多學校受困於少子化浪潮，即使在教育部指導下，招生缺額如踩地雷，在私校中連環爆！有九所私校缺額率在百分之廿以上，康寧大學高達六成；中國文化大學也有卅三點六％，缺額人數達一三四二人；只要連續三年，這些學校若沒有其他資金挹注，怎麼撐下去呢？若開學註冊狀況不理想，情況還會更糟。

迄今看不到政府拿出有效辦法來，一所大學的關閉不只是師生何去何從的安置問題而已，舉凡校地、校產以及周邊城鎮的殞落等，都會帶來許多外溢衝擊，更何況今後幾年會加速發生，最後就是大學崩盤。而蔡政府在整個少子化議題上，只有加碼增加補助，不僅看不到效果，甚至在執政的每一年，生育率與生育量不斷滑落！這應該是蔡政府最不想看到的「政績」，也應是參與角逐總統寶座者提出新政見的最佳機會。

儘管少子化趨勢普遍發生在各國，台灣（還有南韓）的情況在近年特別嚴峻。全世界在過去六十年來平均生育率折半（從每位婦女生五人降到二點五人)，台灣卻是從六人降至不及一人，去年還創下○點八七人的新低！今年已脫離虎年，原本寄望生育量會回升，可是前七個月出生七六九一九人，相較去年同期七八○九九人，生育量還少了一一八○人，且人口自然負成長已達四八四三八人，也超過國發會所推計全年的自然負成長數。

台灣自二○二○年人口首度負成長以來，不斷創了新高；按近年來人口趨勢觀之，國發會每兩年進行人口的推估，未來趨勢傾向低推估，甚至更低的方向，其癥結在於生育率比預期更低。儘管人口總數減少，短期間對高密度人口的台灣未必是壞事，特別是對能源使用與環境保護能紓解一些壓力；然而，問題在於人口結構急速的變化，特別是「少子化」以及因少子化而推升的「高齡化」，對台灣的衝擊會較為明顯。

試想，去年出生十三點九萬嬰兒，在二○四○年上大學時，會有三分之一大學招不到學生。而他們將面對的社會，是老人占總人口三成以上，人數比當前多二七○萬人，同時工作人口減少三一○萬人；屆時不只是大學崩盤，所有的保險（包括勞保與健保）也都撐不住。這些年輕人就算都進了大學，其前途在哪裡？

另一方面，自從去年生成式人工智慧（GPT）出現，教育首當其衝，高等教育尤然。由於人工智慧至少具備三個特質：一、資料儲存超越人類的記憶。二、演算與搜尋速度超越人類的智力。三、自我學習超越人類的惰性。老師在教室中的功能將可以被取代。其實，人工智慧從事生產製造與照顧服務的相關工作都已經發生了，如今要機器人寫論文、作畫、作詩、作曲、書法……也都能通，將來更是精通。人類所謂的「專長」，除了少數人有能力設計與操控機器人，其他的人必須另謀生路；簡言之，「工作」與「謀生」的定義將會改變，人類的各種組織（如家庭、企業、政府）也將翻轉。

恭喜又有一批年輕人進入大學，學校或許正在傷腦筋，是否准許學生運用GPT來做作業、寫報告；而學生或許也會學習採用多版GPT進行修改、變裝，做為自己的作業，道高一尺魔高一丈。於是會有一套鑑定「抄襲」的機制出現，四年就這樣過了。（作者為台大退休教授）