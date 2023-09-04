王建煊／王老先生講故事之357：我從小就是這樣

先生對太太說，醫生及媒體醫療常報導，說早餐吃得豐富十分重要，妳為什麼都不吃早餐？太太說，我從小就不吃早餐，大學住宿時，早餐飯票都分給同學，她們最喜歡我了。

壞習慣始自小時候

先生說，那你可以喝杯牛奶，吃個水煮蛋，也比只喝杯咖啡要好些。太太說，我從小就不喝牛奶，喝了想吐。

先生說，妳們女人家有時穿長長的裙子，十分悠雅、大方、很有氣質。太太說，我一向習慣穿長褲，從小就不穿裙子，別人都叫我小男生。

先生說，你做菜不要放太多鹽，醫生都說太鹹對身體不好。太太說，習慣了，我們家從小就吃得鹹。

從小愛漂亮

先生說，妳說話為什麼這麼大聲，脖子的筋都要爆出來了，好像跟人吵架一樣。太太說，我從小說話就大聲，同學給我起個外號：「大聲婆」。

先生說，已經老太婆了，為什麼還要塗手指甲油，而且連腳指甲也塗得五顏六色的，穿了鞋子又看不見。太太說，我從小就愛漂亮，讀幼稚園時就要媽媽替我塗指甲。

先生說，妳切竹筍為什麼要切三角形，夾都夾不起來，不可以切成其他好夾一點的形狀嗎？太太說，我從小看媽媽就是這麼切的。

好習慣從小養成

辦公室同事說，妳怎麼天天剪指甲，動不動就洗手？這是我媽媽教的，從小就這樣。

媽媽總是說要勤剪指甲，因為指甲容易藏污納垢，洗手一定用肥皂，這樣可以遠離疾病。

朋友說，妳的孩子好有禮貌，跟我講話時都會站起來，而且還會說謝謝阿姨。

這位母親說，從小我就這樣教他們，他們都習慣了。

妳的聖經怎麼那麼熟，好像讀過神學院似的！這要謝謝我母親，我在唸幼稚園時，每晚睡前她都講聖經故事給我聽，講完故事才睡覺。讀小學時，就要我看有注音符號的聖經圖畫書，多數也是聖經故事。

妳好虔誠啊，三餐吃飯都做謝飯禱告！我從小就這樣，都是母親教的，而且睡前還要跪在床前禱告後才上床。

我從小就博覽群書

某國立大學知名國學大師，人家問他是不是從小就立志學中文研究國學。他說是，也不完全是，因為從小母親就讓他博覽群書，他幾乎什麼書都看，看了林肯及愛迪生傳，想當總統及發明家；看了居禮夫人傳，大學想進物理系；古書看多了，覺得中華文化博大精深，最後讀了中文系。

他讀的書真的不少，因為從小就喜歡讀書。

趁有指望管教你的兒子

所謂「我從小就是這樣」其實就是一種從小養成的習慣。所謂習慣則是一種周而復始難以改變的行為。這種習慣如果是好的，受益終生。如果是不好的，就會一輩子受害。

所以做父母的、當老師的，都要在孩子或學生很小時，就用各種靈活的方法，導引孩子養成良好習慣，避免壞習慣在不知不覺 中被養成。

這是聖經上為甚麼說：「趁有指望管教你的兒子」，就是儘早養成孩子的優良習慣。

（本文與台灣醒報同步刊登）