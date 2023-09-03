方祖涵／百花齊放的自媒體時代

紐約大都會台灣日在八月最後一個周末再度隆重舉辦，此項活動已經成為北美僑界年度盛事，許多僑胞或球迷都是專程從外地到紐約參與，號召力遠超過其他活動，甚至連國慶都難望其項背。不管是比賽當中、隔壁美國網球公開賽場、七號地鐵，或是亞裔群集的法拉聖，將近五千件繡著台灣的黑色球衣四處可見，風景著實令人感動。

這場比賽由資深球評，「台北市立棒球場」播客節目主持人曾文誠擔任開球貴賓，捕手是作家導演盧建彰，投捕搭檔都是特地飛到紐約參加活動。大都會平時票房就很不錯，這天對戰對手又是有大谷翔平的加州天使，球場湧進三萬八千名觀眾，不過對熟悉球場的曾文誠來說，面對如此場面已經習慣了。

我們約好早上從旅館一齊走到球場，「就跟大谷翔平說的一樣，找一個比自己緊張的人當捕手，就不會覺得緊張」，他打趣地說。除了開球嘉賓以外，大都會還請來台裔美籍大提琴家郭虔哲演奏個人重新編曲的美國國歌，成功贏得全場熱烈掌聲；賽前攻守名單是由台籍營養師代替蕭華特總教練遞交，也是球團巧思。

不過，如果是從主流媒體看到相關活動新聞，對這屆大都會台灣日印象，可能會停留在「中職啦啦隊樂天女孩台式應援成嬌點」、「林襄、籃籃領軍樂天女孩嗨翻大都會主場」、「籃籃領軍樂天女孩進軍大都會台灣日嗨喊想看千賀投手」，這些都是平面與電子媒體報導標題，著重在同場獲邀的啦啦隊表演。把深具台灣特色的啦啦隊文化帶進大聯盟，無疑是球賽有趣花絮，也是多數傳統媒體認定閱聽人會最感興趣內容。

在新聞學上，這種現象叫做淺碟化。台灣媒體經營愈來愈艱困，只好撙節開支，當新聞發生於海外，鮮少記者能親臨現場，淺碟模式就更顯著。對此情況，幾年前或許只能唏噓感嘆，然而從此次台灣日活動來看，卻是一番新風景。這天有頻道主「融融歷險記」、「台南ＪＯＳＨ」、「豹子腿方昶詠」、「美西太太」、播客節目「ＨＩＴＯ大聯盟」進到球場，甚至連郭虔哲本人都即時直播演奏，這些自媒體適時補足，甚至超越傳統新聞無法完整呈現的畫面。

以「融融歷險記」為例，年輕的吳宇堯自己單機拍攝、採訪，然後為求時效性，同一天半夜就剪片上字幕，影片不但有曾文誠傳述開球心情、開箱球隊包廂貴賓席，還有跟大都會台籍數據分析師傅冠禎談工作，對大聯盟職棒或旅遊有興趣的觀眾，可以從二十多分鐘內容裡獲得許多深度資訊。

更有趣的是，幾個月前有傳統媒體派沒有職棒經驗記者採訪天使隊，結果冒犯球員鬧出國際笑話，相對地，可能因為這次自媒體多是運動迷，反而更尊重球場，沒有甚麼踰矩行為。

所以，自媒體百花齊放，是傳統媒體正面臨之巨大挑戰，卻也可能是閱聽人福音。（作者為運動文學作家）