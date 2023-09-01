陳冲／貪念蔓生 謎樣的巴格達大劫案

Greed is good，曾是一九八七年名片「華爾街」的經典台詞，男主角在演講結語中，詮釋人們對生命、金錢、愛情、乃至知識的貪婪，是人類向上提升的動能，更是傳誦一時。當然，明眼人都知道Greed for money才是全劇的核心。

The thief of Bagdad（中譯巴格達妙賊）是八十年前的舊片（戰後多次重播），片中用了不少魔毯、飛馬、幻術的特效，轟動一時，劇終無非好人善果，壞人惡報圓滿收場，在當時倒也創造令人稱羨的票房。

伊拉克是古老文明，二○○三年美國以「擁有大型毀滅武器」為由發動伊拉克戰爭，扳倒海珊政權，二○○五年通過新憲，號稱共和體制，但一般認為民主名存實亡，甚至成為西方媒體口中，美國伊朗兩強拉鋸下的盜賊樂土（Gangster land）。美國當年殺入巴格達，「懷璧其罪」，當然與全球第五石油豐富的蘊藏有關，西方石油公司取得伊拉克原油合約後，均要預付稅款於專戶，合約到期而營收不如預期，可要求退稅，滿五年無人主張，專戶款則歸國庫。看似合情合理的制度，居然在去年爆發匪夷所思的奇案。

二○二三年八月七日伊拉克英文媒體繼金融時報、經濟學人之後，以該國最大的銀行Rafidain Bank（拉菲登銀行）為中心，報導不可思議有如幻術的醜聞，揭露現代版的巴格達之賊，雖然疑雲依舊重重，但戰後國際強權共治的貪腐，曝露無遺。二○二二年九月一位伊裔瑞典籍的K金融專家，受伊拉克財政部長A君密託，就拉菲登銀行帳號60032稅款專戶，進行查核，據說伊國審計、監察等單位對此案都敬謝不敏，俟K君與助理向銀行出示部長文件後，發現帳戶內約廿五億美元款項已提領殆盡，銀行也無任何文件可供查閱，隨後助理律師、會計師以生命受威脅為由紛紛退出。一周後，K君收到神秘公事包，內有二○二一年九月至二○二二年八月由帳戶開出的二四七張公庫支票影本，受款人分屬五家公司，開票後都提現領走，但沒有一家是向伊拉克購油的石油公司，有三家還是前不久才成立，不過總算有點資料可以查核。

此時伊拉克國會突對內閣發動不信任案，預定二○二二年十月二十日投票，可以想見暗潮洶湧，K君依據有限的資料完成報告，於不信任投票前二小時，將報告分送首相、議長、部長等有關人士，但議場表決時，仍然通過倒閣決議，K君於當天搭機離境，一周後伊拉克由S君擔任首相組成新閣。新閣上任後，五家公司主要負責人之Z君遭逮捕，西方記者透露羈押在設備豪華的VIP看守所內，二周後即交保，委予追回贓款之責，但除新首相及法院院長召開記者會，說明收回其中一成外，十個月來沒有任何消息，只看到西方記者在倫敦、杜拜及中東各城市目擊Z君出沒的報導，更可笑的是，二○二三年四月伊拉克法院還解凍對Z君財產的禁令，倒是去年下台的前首相在英國接受經濟學人專訪時率直表示：This money will kind of go into thin air. It will disappear.

專戶只是油款退稅的小部分，而嫌犯Z應該只是馬前卒，至於查案的K，依西方媒體觀察，可能是被安排的一著棋，換言之都只是冰山一角，但已看出伊拉克法紀淪喪、貪欲橫流、唯利是圖的一面。蕭伯納名言：Money is the root of all evils，環顧四周，各種動輒千億的金錢誘因，有無感到世風日下？雖然離亂象尚遠，但「為小惡者，如積小以成大」，況撒錢、利益輸送乃至竊鉤竊國均非小惡，台灣要慎防Thieves of Bagdad再現！

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）