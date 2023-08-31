王建煊／王老先生講故事之356：麻辣老師 少來！

日本州奈良縣有間私立小學，老師出題目 : 要學生舉兩項在不違法情況下，可以害死配偶的方法。有的學生說讓配偶酒醉駕車，有的說每天給他吃大量油腻食物。這件事被家長知道後，群起譁然。該名老師辯稱，教學目的是讓學生生知道如何避險，不要被別人害到。

麻辣老師要不得

家長們當然不會接受這種辯解，最後老師悔過道歉，並被學校解聘。

台北某知名高中，有位女老師為了跟學生打成一片，穿著暴露的衣服，雙胸若隱若現，不時有與學生擁抱的動作，人稱麻辣老師。

麻辣老師很受學生歡迎，但也受到社會非議。麻辣老師辯解說，她這樣做為的是能與學生更接近，教學就更容易。由學生對她歡迎的程度，可知她的做法頗收成效，只是家長與社會實在不能接受她的前衛教學法。

有間學校，畢業典禮後，打水仗，校長當靶子，讓學生潑水，校長全身濕透，學生乘機去脫校長的褲子。校長最後只穿著內褲，站在操場上，面對著嘻嘻哈哈的全校師生。幹嘛要這個樣子，理由當然也是要與學生打成一片。

身教更甚言教

美國有所中學，老師要學生討論不必孝順父母的理由。有的學生說，父母是因為性快樂才生出他們的，並不真的要他們，所以不必孝順父母。

有的學生說，父母雖有養育我們，但父母在養育我們的過程中已經得到樂趣，就如同養寵物或種花一樣。我們對父母並不虧欠，所以長大了不必孝順父母。教育的目的是什麼 ? 教育固然可以兼顧現實社會的需求，但總要激發人善良的天性和培養高尚的情操。其方法可以是活潑的，但活潑的方法不能害及教育的本質。教育題材可以是生動的，但再生動的題材也不應發生負面的影響。

校長及老師在學生心中多少具有偶像性質，有其權威性，老師們若不能謹言慎行，總弄些譁眾取寵的教學方法，其遺害將是無窮的。孟子說過:「中也養不中，才也養不才，故人樂有賢父兄也。」

（本文與台灣醒報同步刊登）