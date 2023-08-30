王建煊／王老先生講故事之355：重複查證 減少錯誤

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聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
大的機構請客吃飯，尤其是請重要的客人，除了事前電話約，並奉上請帖外，吃飯的前一、二天還會再聯繫一次。 示意圖(ingimage)
大的機構請客吃飯，尤其是請重要的客人，除了事前電話約，並奉上請帖外，吃飯的前一、二天還會再聯繫一次。 示意圖(ingimage)

我負責的「財團法人愛心第二春文教基金會」，有次約了台北護理學院的老師，討論「洗手運動」。護理學院就在榮民總醫院對面，因此會面地點就約在榮總的GINO餐廳。

金龍餐廳找不到

約好時間是下午六點，時間一分一秒的過去，卻不見人影。快到六點半時，老師來了。老師說:「我們一直在找金龍餐廳，找來找去找不到，後來想會不會是GINO餐廳，音很像。姑且來看一下，真的被我們找到了。」

這樣陰錯陽差搞錯地點的例子，多有所聞，主要原因是缺少了雙重核對(double-check )。大的機構請客吃飯，尤其是請重要的客人，除了事前電話約，並奉上請帖外，吃飯的前一、二天還會再聯繫一次，以免有誤，這就是double-check。

多年前有次追隨財政部李國鼎部長赴越南訪問，訪問報告由我負責整理，從撰稿到打字校對，費盡心力，希望能有好的成績。

小數點誤會大

但事與願違，因報告中有一句:「越南通貨膨脹已由百分之十五降到百分之六」，打字小姐將「六」字上面的一點一橫看成二字， 結果將百分之六，打成百分之二八。部長在行政院院會報告時，這一句讀不下去了，當時場面一定很尷尬。

不等院會結束，部長就很生氣的打電話找我，問我是怎麼回事。知道錯了，事情搞砸了，自責生氣懊惱，道歉又有什麼用呢 ? 如果能多一道double-check，錯誤可能就避免了。少了一個小小的雙重核對，弄得全盤努力都白費了，怪誰呢?

再確認很重要

有時在電話中，告訴對方電話號碼或捐款帳號時我都要求對方複誦一遍，這是double-check。計算數字時，如果用减法得到結果，校對時不是再減一次，而是用加的倒算回去，測其是否還為原數。例如一百減去四十九等五十一，核對時用五十一加四十九，看看是否等於一百，這些都是 double-check 的方法。

我們在聘用一個職員時，不能只聽介紹人的美言，還要從其他管道打聽核對。醫生說要開刀，不要馬上開，應該趕快再問問其他醫生，結論相同時才開。這些都是double-check 的觀念。

double-check 如能運用得當，會使我們減少錯誤，常保安全。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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