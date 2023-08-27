朱宗慶／從幼苗到小樹，學習追求真愛

朱宗慶 二十多年前，為了一群喜愛打擊樂的孩子們，我創辦了傑優青少年打擊樂團，而在團員們滿十八歲的時候，團隊會舉辦隆重的結業式，慶祝他們邁向人生的下一個階段。這群孩子們從小到大，和打擊樂共度了少則十年、長則十五年的光陰，看著他們在台上朗讀著爸爸媽媽的祝福卡片，口中不斷述說著對父母、老師、同學的感謝，以及音樂在生命中的意義，我總是感動不已。

音樂學習其實也是自我探索的過程，藉由接觸和感受，因喜愛而產生動機之後，就會從中找到創意，漸漸懂得用它來表達感情，然後將這份感染力擴大到周遭的人們。看著台上的孩子稚氣未脫，但自信滿滿的臉，我想，如果喜歡一件事能持續八年、十年，甚至十五年，對孩子或家長而言，這份不容易的執著，就是真愛了吧！

只是，追求真愛的過程必定會有許多掙扎。就像這段打擊樂學習之路，正因為是體制外的學習，中間還歷經各種升學考試，要走下去得克服許多關卡與壓力。有時是孩子想放棄但家長不死心，有時是家長覺得孩子太辛苦，但孩子不想放棄‧‧‧然而只要目標清楚，堅持到最後一定能達成夢想。

結業式中，有孩子在台上說，在他功課壓力最大的時候，他會期待到樂團練習，因為音樂和同學就是情緒紓解最好的出口；也有孩子說，和大家合作完成一場演出，彼此包容和鼓勵的過程，是他最難忘的回憶；還有孩子說，不只在合奏的時候他學會聆聽，在生活中他也因此學會聆聽；更有孩子說，感謝那個堅持不懈的自己，才能從小時候的哭哭啼啼一路走到今天，發現音樂是他的最愛。

每年聽著孩子們的話語，除了感動，也覺得欣慰，這些熱愛音樂、珍惜朋友，以及遇到困難而不放棄的過程，讓他們個個閃耀著自信的光芒。相信台下家長的心情也和我一樣，這就是我們能送給孩子最珍貴的禮物，可以終生受用。

為了讓孩子們留下最美好的回憶，結業式從會場布置、影片播放到卡片設計都十分用心。尤其當我看到舞台上的布景海報，更讚嘆同仁們的巧思。那一支支鼓棒，就好像一棵棵幼苗長成小樹，還有一步步往上發展的木琴，象徵著孩子們每年都會穩定長大，必須學會面對更多的事，起伏和挫折是必然，不同的是，他們在人生旅途中多了相知相惜的伙伴，還有音樂這個好朋友，可以彼此依靠。當他們對音樂有了發自內心的喜愛，不管以後要朝向音樂專業之路發展，或純粹讓音樂成為一輩子的好朋友，都是十分珍貴而美麗的體驗。

結業式象徵一個階段的結束，更是新的階段的開始，它不是句點，而是逗號。相信這段可貴的學習經驗，將會引領孩子們繼續向前走，不論是未來的生活或工作，都會帶來很大的成長，並且充滿了愛。

（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）