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王建煊／王老先生講故事之354：客氣害人

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
那個老闆顯然很有錢，堅持要用他自己的私家小飛機送我們至下一站。這是禮遇，客氣再三，只好接受。 示意圖(ingimage)
那個老闆顯然很有錢，堅持要用他自己的私家小飛機送我們至下一站。這是禮遇，客氣再三，只好接受。 示意圖(ingimage)

由台北開車去高雄，冷氣很強，大家都覺得冷，但都不好意思講，第二天同車的四個人都感冒了，相詢之下，原來都是冷氣的原因，互相責怪你為什麼不講呢 ? 答案居然都是不好意思，怕別人會熱。

客氣是好事，但客氣過了頭，也讓人受不了。

客氣過了頭

早年在財政部服務時，曾追隨部長赴美訪問，做隨團秘書。有次去訪問一家農場老闆，那個老闆顯然很有錢，堅持要用他自己的私家小飛機送我們至下一站。這是禮遇，客氣再三，只好接受。

但是這種禮遇並不舒服，小飛機不安全，大家怕怕。沒有機上服務，想喝杯水亦不可得。位子很小，十分難過。原先買好的機票不能退，錢也沒省到。下機後如釋重負。主人以私家飛機送客，所費不貲，客人卻感受不到好處，真是何必!

不必要的禮遇

禮遇固好，但不必要的禮遇，煩人煩已。

有位官員去日本訪問，重感冒，去一私人診所治療。醫生知道是台灣官員，特別客氣，並堅持用他的車子送這位官員回旅館。這家診所離地下鐵，大概只有兩分鐘路程，搭地鐵回去十分方便。

但是在醫生的盛情下，這位官員又不好意思拒絕。而當時正值下班交通尖峰時刻，開了一個多小時才到旅館。由於重感冒又發燒，身體十分不適，一個多小時車程，讓這位官員度時如年，十分難過。如乘地下鐵，估計十分鐘就可到達。

盛情仍應婉拒

盛情有時雖然難卻，但必要時仍應婉拒。

報載有個人，因為餐後搶著付帳，與朋友打起來，順手拿起桌上的酒瓶，打在朋友的頭上，頭破血流，且有腦震盪之慮。中國人搶著付帳，並不是好習慣，外國人看到常視為奇談。

中國人有客氣至此者，已非奇談兩字所能形容的了，不良習俗的客氣，應該盡早免了吧 ! 最好先由社會有地位的人士帶頭做起，不必講究排場體面，說話坦誠，客套虛文就可以不再過頭了!

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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